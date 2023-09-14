"Ben muhafazakarım" diyen Sinan Akçıl'dan eski karısının gelinliği hakkında bomba itiraf

Ceyda Düvenci'ye samimi açıklamalar yapan Sinan Akçıl, 2 kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı ile evliliğini ve ilişkisinde yaşadıklarıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Akçıl evlendikleri dönem Burcu Kıratlı'nın olay olan cesur gelinliğine dair itirafıyla da dikkat çekti.

"BU KADAR AÇIKLIĞA KARŞIYIM"

Akçıl dekoltesi bol gelinlik için "Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım" dedi.



"Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım" diyerek sözlerine devam eden Sinan Akçıl "Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim, çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel. Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu" yorumunda bulundu.

