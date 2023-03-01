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Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları

01.03.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Tarifi filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrollerinde Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal yer alıyor.2014 yapımı Aşk Tarifi filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar sinema severler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları

Aşk Tarifi filminin yönetmenliğini Lasse Hallström üstlenirken senaryosunu da Steven Knight ve Richard C. Morais ele aldı. Filmi izlemek isteyen seyirciler Aşk Tarifi filmi hakkındaki detayları sorgulamaya başladılar. İşte Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları...

AŞK TARİFİ FİLMİ KONUSU

Hindistan’dan ailesiyle birlikte Fransa’ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.

AŞK TARİFİ FİLMİ OYUNCULARI

Helen Mirren - Madame Mallory
Om Puri - Papa Kadam
Manish Dayal - Hassan Kadam
Charlotte Le Bon - Marguerite
Amit Shah - Mansur Kadam
Farzana Dua Elahe - Mahira Kadam
Aria Pandya - Aisha Kadam
Michel Blanc - Mayor
Dillon Mitra - Mukthar Kadam
Rohan Chand (II) - Çocuk Hassan Haji
Jean Kinsella - French Critic
Emanuele Secci - Italian Food Critic

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TRT 1 aşk tarifi

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