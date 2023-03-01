Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları

Aşk Tarifi filminin yönetmenliğini Lasse Hallström üstlenirken senaryosunu da Steven Knight ve Richard C. Morais ele aldı. Filmi izlemek isteyen seyirciler Aşk Tarifi filmi hakkındaki detayları sorgulamaya başladılar. İşte Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları...

AŞK TARİFİ FİLMİ KONUSU

Hindistan’dan ailesiyle birlikte Fransa’ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.

AŞK TARİFİ FİLMİ OYUNCULARI

Helen Mirren - Madame Mallory

Om Puri - Papa Kadam

Manish Dayal - Hassan Kadam

Charlotte Le Bon - Marguerite

Amit Shah - Mansur Kadam

Farzana Dua Elahe - Mahira Kadam

Aria Pandya - Aisha Kadam

Michel Blanc - Mayor

Dillon Mitra - Mukthar Kadam

Rohan Chand (II) - Çocuk Hassan Haji

Jean Kinsella - French Critic

Emanuele Secci - Italian Food Critic

