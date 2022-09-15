Adından da anlaşılacağı üzere aşk filmi olan Aşk Tarifi filminin oyuncu kadrosunda Helen Mirren ve Om Puri gibi oyuncular bulunuyor. Film hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Peki Aşk Tarifi filminin konusu nedir? Aşk Tarifi filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AŞK TARİFİ KONUSU

Hasan Kaddam Hindistan'da ailesiyle beraber Fransa'ya göç eden, işinde başarılı olan bir aşçıdır. Yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açmaya karar verir. Restoranlarının tam karşısındaki Madam Mallory'nin lüks restoranı ise, aralarında rekabet oluşmasına neden olur.

AŞK TARİFİ OYUNCULARI