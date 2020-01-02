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  4. Aşk Tesadüfleri Sever 2’den fragman yayınlandı

Aşk Tesadüfleri Sever 2’den fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesini konu alan Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminden fragman yayınlandı. Film, 31 Ocak 2020’de sinemalarda.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, izleyenleri zamanda duygusal bir yolculuğa çıkarırken adeta görsel bir şölen sunacak.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer alıyor.

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.


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