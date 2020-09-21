Aşk ve aksiyon bir arada: Healer konusu ve oyuncuları

Güney Kore başta olmak üzere yayınlandığı ülkelerde ilgiyle izlenen Healer dizisinin başrollerinde Ji Chang-Wook, Yoo Ji-Tae ve Park Min-Young gibi son dönemin başarılı oyuncuları yer alıyor. Başarılı senaryosu ve yetenekli oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin yönetmeni de izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Aşk ve aksiyonu harmanlayan, izlerken size muhteşem bir deneyim sunacak bir dizi olan Healer konusu ve oyuncularını daha yakından tanımak isterseniz yazımızın devamını mutlaka okuyun. Healer Dizisi Konusu Healer konusu ile izleyenlerin beğenisini toplamayı başardı. Kim Moon-Ho ünlü bir şirkette muhabir olarak çalışıyor. Bir gün geçmişte yaşanan bir olayla ilgili bazı bilgiler öğreniyor. Gerçek yüzünü öğrendiği bu olayı araştırmaya başlıyor. Olayın peşine düşünce Healer adını verdikleri Seo Jung-Hoo ile tanışıyor. Daha sonra aralarına internet gazetecisi olarak çalışan ve Kim Moon-Ho’ya hayran olan Chae Young-Shin de katılıyor. Üç kişilik ekibin macera ve heyecan dolu serüveni başlıyor. Bu üçlünün geçmişleri de ilginç bir şekilde birbirlerine benzerlik gösteriyor. Kim Moon-Ho, Chae Young-Shin’in hayatını öğrenmek için Healer’dan yardım istiyor. Healer ise araştırırken Chae Young-Shin’e aşık oluyor. Yaşanan olayı çözmeye çalışırken bütün düğümler çözülüyor ve bir sır perdesi aralanıyor.

Healer Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Healer oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler seyircilerden oldukça büyük bir ilgi gördü. Healer karakterleri izleyici tarafından kısa sürede benimsendi. Dizi başarılı kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı ve izleyenler oyuncuların performansını çok beğendi. Seo Jung-Hoo (Ji Chang-Wook) Seo Jung-Hoo, Healer kod adını kullanıyor. Gerçek kimliğini kimse bilmiyor. Oldukça ilgin bir iş yapan Healer, aslında adını da buradan alıyor. Sadece verilen işi teslim ediyor ve parasını alıyor. Healer’ın işi gibi kişiliği de bir ilginç. İleride bir ada satın alıp oraya yerleşmeyi hayal ediyor. Healer, gece kuryeliği yapıyor ancak bir anlamda ajan gibi çalışıyor. Giyilebilir akıllı cihazlar kullanıyor. Kıvrak zekasının yanında üstün dövüş becerisine sahip. Fakat Healer yalnız çalışmıyor. Yaptığı işleri kişiliğini ve karakterini bilen, duygusal olarak kendisine yakın ve işinde çok başarılı olan bir hacker yürütüyor. Healer, müşterilerinin kimliğini hiçbir zaman bilmiyor. Bir gün ünlü muhabir Kim Moon-Ho’dan bir iş alıyor ve kendisini büyük bir karmaşanın içinde buluyor. İşi gereği hayatını araştırmaya başladığı Chae Young-Shin ile aralarında aşk başlıyor. Daha önce hayatına kimseyi almayan Healer, aşkın nasıl bir şey olduğunu onunla tadıyor. Ama aralarında çok büyük engeller bulunuyor. Healer da bunları çözmeye çalışıyor.

Ji Chang-Wook, 1987 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Ji Chang - Wook Güney Kore sinemasının tanınmış oyuncuları arasında yer alıyor. Ji Chang-Wook Healer dizisinin en sevilen oyuncularından biri olarak performansıyla çok beğeniliyor. Ji Chang-Wook dizileri arasında Smile Again, Empress Ki, The K2 ve Warrior Baek Dong-Soo gibi birçok önemli proje bulunuyor. Chae Young-Shin (Park Min-Young) Chae Young-Shin, çok tanınmayan bir şirket olan Some Day’de internet gazetecisi olarak çalışıyor ve bir gün Kim Moon-Ho gibi başarılı bir muhabir olabilmek istiyor. Güçlü iradesi, meraklı kişiliği ve kararlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Hayatı aksiliklerle dolup taşıyor. Geçmişte birtakım travmalar yaşıyor ve küçük yaşta bir avukat tarafından evlat ediniliyor. Avukat zamanla onun yaralarını sarıyor. Chae Young-Shin evlat edinildiğini biliyor ve gerçek ailesini araştırıyor. Chae Young-Shin, Kim Moon-Ho’nun öldü bilinen yengesinin kızı çıkıyor. Annesi Chae Young-Shin’in yaşadığını bilmiyor. Kim Moon-Ho ise yengesine gerçeği söyleyemiyor. Yengesinin eşi olan Kim Moon-Ho’nun ağabeyi ise Chae Young-Shin’in gerçek babası çıkmıyor. İddialara göre öz babası yıllar önce Healer’ın babası tarafından öldürülüyor.

Park Min-Young, 1986 doğumlu Güney Koreli bir oyuncu ve model. Healer dizisinin yanı sıra Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, What's Wrong with Secretary Kim gibi popüler dizilerde de rol aldı ve sadece Güney Kore'de değil, yapımların yayınlandığı birçok ülkede önemli bir ün kazandı. Kim Moon-Ho (Yoo Ji-Tae) Kim Moon-Ho, muhabir olarak kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Herkes tarafından örnek alınan bir karaktere sahip. Ancak geçmişi bir türlü peşini bırakmıyor. Yaşanan bir olayın gerçek yüzünü öğreniyor ve bu olayı araştırmaya başlıyor. Bu olayın sır perdesini aralarken Healer ve Chae Young-Shin’den yardım alıyor. Bir gün Healer’dan bir kızı bulmasını istiyor. Kim Moon-Ho, Healer sayesinde öldü zannedilen yeğenini buluyor. Daha sonra Kim Moon-Ho, Healer’dan yeğenini hayatını araştırmasını istiyor. Sürekli kızı takip ediyor ve hayatını öğreniyor. Chae Young-Shin’in hayatta olduğunu yengesine söyleyemiyor. Onun bu gerçeği kaldıramayacağını düşünüyor. Yoo Ji-Tae, 1976 doğumlu Güney Koreli oyuncu ve yönetmen. Oyunculuk kariyeri 1998 yılında rol aldığı Bye June filmi ile başladı. Sonrasında Attack The Gas Station, İhtiyar Delikanlı, Ditto, The Swindlers ve Mad Dog gibi pek çok filmde yer aldı.