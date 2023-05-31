Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aleyna Kalaycıoğlu Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

Survivor’da yarıştığı dönemde başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu bir süre Sinan Akçıl’la beraber olduktan sonra ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Kalaycıoğlu’nun Nicolo Zaniolo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündeminde yer aldı.

Dün akşam Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo Instagram hesabından kutlama paylaşımı yaptı. Zaniolo’nun fotoğrafına yorum yapanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı.

Kalaycıoğlu kalp ve kupa emojisi koyarak yorum yaptı. Ünlü ismin yorumu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kalaycıoğlu’nun yorumuna sosyal medyada “Buralar yangın yeri hep sayende”, “Gelecek görüyorum” yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Zaniolo’nun Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması dikkat çekmişti.





