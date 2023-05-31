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  4. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aleyna Kalaycıoğlu Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aleyna Kalaycıoğlu Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

31.05.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’da yarıştıktan sonra ün kazanan ve kariyerine şarkıcı olarak devam eden Aleyna Kalaycıoğlu’nun Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dün akşam Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından paylaşım yapan Zaniolo'ya yorum yapanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aleyna Kalaycıoğlu Nicolo Zaniolo'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

Survivor’da yarıştığı dönemde başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu bir süre Sinan Akçıl’la beraber olduktan sonra ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Kalaycıoğlu’nun Nicolo Zaniolo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündeminde yer aldı.

Dün akşam Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo Instagram hesabından kutlama paylaşımı yaptı. Zaniolo’nun fotoğrafına yorum yapanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı.

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Kalaycıoğlu kalp ve kupa emojisi koyarak yorum yaptı. Ünlü ismin yorumu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Kalaycıoğlu’nun yorumuna sosyal medyada “Buralar yangın yeri hep sayende”, “Gelecek görüyorum” yorumları yapıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Zaniolo’nun Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl

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