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Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı

15.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derecik'te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan 6 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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