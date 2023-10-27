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Askeri helikopter, Merzifonlu çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısını görüntüledi

27.10.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Askeri helikopterle arama kurtarma görevinden dönen personel, Merzifonlu bir çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Marşı" eşliğinde paylaşılan videoda, çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısının görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz."

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Çiftçi Milli Savunma Bakanlığı Merzifon Cumhuriyet askeri helikopter msb

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