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Askerin porno yıldızıyla uygunsuz görüntüleri olay yarattı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 20.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Evli asker, havacı Micky Doyle'nin sosyal medyada yayılan pornografik görüntüleri İngiltere'de olay yarattı.

Askerin porno yıldızıyla uygunsuz görüntüleri olay yarattı!

Kraliyet Donanması'nda görev yapan 48 yaşındaki Doyle, uygunsuz görüntülerde ünlü porno yıldızı Bambi Blacks'le seks yaparken görülüyor.

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Bir yandan asker hakkında soruşturma söylentileri yayılırken yetkili makamlardan asker Doyle hakkında bir işlem yapılmayacağı çünkü görüntülerin, asker görevli değilken kaydedildiği belirtildi.

Ancak öte yandan bazı yetkililer Doyle'a karşı herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepkili.

İsmini açıklamayan kaynaklardan biri "Bu saçmalık. Üst düzey askerlerden biri Kraliyet Donanması'nın bütünlüğüne ve temel değerlerine saygısızlık yapacak ve karşılığında hiçbir şey yapılmayacak, öyle mi?" dedi.

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BOŞANIP YENİDEN EVLENMİŞ

Asker Doyle'un Kraliyet Donanması'na girmeden önce boşandığı ancak burada çalışırken soyadı belirtilmeyen Lisa isimli bir askerle evlendiği belirtildi.

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