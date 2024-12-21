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Aşkım Kapışmak Evrim Akın'a konuk oldu! Tavsiyeleriyle herkesi şaşırttı! 'Genelevleri ve kumarhaneleri tekrar açın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 14:30
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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Evrim Akın'ın YouTube programına konuk oldu. Programdaki önerileri ile herkesi şaşırtan Aşkım Kapışmak tartışma yaratacak tavsiyelerde bulundu. Aşkım Kapışmak'ın 'Genelevleri ve kumarhaneleri tekrar açın' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu.

Aşkım Kapışmak Evrim Akın'a konuk oldu! Tavsiyeleriyle herkesi şaşırttı! 'Genelevleri ve kumarhaneleri tekrar açın'

MYNET DETAY- Her açıklaması ve her önerisi gündem olan davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, bu defa Evrim Akın'ın YouTube kanalındaki önerileriyle gündem oldu.

Evrim Akın ünlü isme; ''Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, birbirine tahammülsüzlük arttı?' diye bir soru yöneltti. Aşkım Kapışmak ise 'Bir kere travmalarımız çok fazla. Onlar çok tetiklendi. Olaylar çok arttı. Bir de cinsellik çok bastırılmış bir duygu. Kumar bağımlılığı tepede şu an. Cinsel bağımlılığı, alkol bağımlılığı artmış durumda.

program 1

TAVSİYELERİ ŞAŞIRTTI

Açık açık söylüyorum. Şimdi bir sürü terapist filan yazacak ben biliyorum ama... Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve seks bağımlığı arttı. Siz biliyorsunuz dimi bunlar neden arttı?

program 2

'GENELEVLERİ VE KUMARHANLERİ...'

Bunlar bastırılmış duygular. Bu ülkede tacizi tecavüzü azaltmak istiyorsanız. Hiç bir ülkede bitiremezsin bunu. Ama azaltmak istiyorsan genelevleri, bahis oyunlarını ve kumarı azaltacaksanız da kumarhaneleri tekrar açman gerekiyor. Çünkü sağlıklı insanlar zaten buralara gitmez. Ama nerede sapık var bunlar gidip bir şekilde kendini rahatlatıyordu. Sokaklar genelevleri gibi oldu. Açacaksın kumarhaneleri, genelevleri bak nasıl rahatlıyor ülke.'' ifadelerini kullandı.

AŞKIM 2

Aşkım Kapışmak bu açıklamalarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak Evrim Akın
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