Aşkım Kapışmak'tan babasıyla ilgili infial yaratan sözler! "Babam ölmemi istiyordu..."

Çift ve kişilik analizleriyle gündeme gelen ve herkesin yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Aşkım Kapışmak, Youtube'da yayınlanan Sinan Çalışkanoğlu ile Minibüs programına katıldı. Orada öğrencilerle birlikte samimi açıklamalarda bulunan Aşkım Kapışmak, ailesiyle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

BU MESLEĞİ SEÇMESİNDEKİ NEDEN ŞOKE ETTİ

Youtube'da bir takipçi tarafından gelen, 'Geçmişte sana hayal kırıklığı yaşatan, seni darmadağın eden biri olduğu için mi böyle bir alana yöneldin? sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak, samimi itiraflarıyla herkesi şoke etti.

Aşkım Kapışmak infial yaratan açıklamasında, "Benim ağzıma ailem s.çtı. Babamdan dolayı bu mesleği seçtim. Babam benim yaşamamı istemiyordu, ölmemi istedi. Dramatik ve psikopat bir babaydı.

"ÖLMEYECEĞİM SANA İNAT YAŞAYACAĞIM"

Ben de ölmeyeceğim sana inat yaşayacağım dedim. Daha kötü bir insan olmam için uğraştı ama ben tam tersine iyi bir insan olmak için çalıştım. Şu anda babamla görüşmüyorum." ifadeleriyle dikkat çekti.

DANLA BİLİC İTİRAFI OLAY YARATTI

Daha önce hiç sosyal medya linci yaşadınız mı sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak'ın Danla Bilic'le ilgili açıklaması şaşkına çevirdi.

"BANA ŞEREFSİZSİN SEN DEMİŞTİ"

Aşkım Kapışmak açıklamasında, "Danla Bilic'le bir problemimiz olmuştu. Daha sonrasında çözdük, barıştık. Youtube'da bir dönem ünlülerle ilgili analiz yapıyordum. Danla Biliç'le ilgili yaptığım bir analiz bayağı kırıcı olmuştu. O da bana ' şerefsizsin sen' demişti. Bir anda TT olduk twitter'da. Bu gerginlik böyle aylarca sürdü sonra Merve Özbey'in düğününde dans ettik ve barıştık." ifadelerini kullandı.

