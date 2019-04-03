Aşkın 5 adımı! En güçlü aşklar bile ancak 3. aşamayı görebiliyor

Muhtemelen, önceden her ilişkinin aynı olmadığını her ilişkinin farklı deneyimlere sahip olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak uzmanlar, tüm ilişkilerin belirli aşamalardan geçtiğine ve bunlardan birinin aslında oldukça kritik olduğuna inanıyor. Bu yazıda bu aşamalara ve neye hazırlıklı olmanız gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.
İLİŞKİNİN BAŞLARI
Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni aşkını her gördüğünde kelebeklerin var, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuz... Hangimiz böyle hissetmedik ki?
Sürekli mesaj gelmiş mi diye telefonun a bakarsın bakarsın, aklın bir karış havada dolaşırsın. çünkü aşık olmuşsundur...
ALIŞMA SÜRECİ
Yaşadığınız şeyin ciddi olduğunu ve taahhüt etmeye hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. bu hislere kapıldıysanız evet, 2. aşamaya geçtiniz demektir. Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, o yüzden buna “çiftlik” diyelim. Gerçek hayatın her zaman kıkırdama ve flört olmadığının farkına vardığınız aşamada diyebiliriz. Yani flört bitti, ilişki başladı.
İLİŞKİNİN MONOTONLAŞMASI ve ANLAŞMAZLIKLAR
Diğer yarın için hala güçlü hislerin var, ama bir şeyler farklı görünüyor. Her dakikayı birlikte geçirdiğiniz, eğlendiğiniz partnerinizle her dakikayı birlikte geçirmeyi eskisi kadar heyecanlı bulmuyorsunuz. Ve bu duygular başladıysa siz artık en zorlu aşama olan 3. aşamadasınız. Bu aşama çoğu güçlü ilişkiyi bile yerle bir edebilir. Bu aşamayı aşarsanız masallardaki sonsuza kadar mutlu yaşadılar kervanına katılabilirsiniz.
İSTİKRAR ve GÜVEN
Bu aşamada, ilişkinizde çok güvende hissedersiniz, birbirinize ait olduğunuzu görmeye başlarsınız. 1. aşamadaki gibi bulutların üzerinde yüzüyormuş duygusu olmayabilir, ama sefaletin 3. aşaması sona erdi. Artık güven ve huzur zamanı.
SADAKAT ve AİDİYET
Bu aşamaya ulaştıysanız, gerçekten tebrikler! Artık ömür boyu bir takım oldunuz. Romantizm de dozunda yer almaya başladı. Çünkü ilişkinizde çok rahatsınız ve bundan farklı bir durumda olmayı hayal bile edemiyorsunuz. Ayrıca kusurlarınızla ikinizinde mükemmel olduğunu kabul ettiniz.
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