Aşkın 5 adımı! En güçlü aşklar bile ancak 3. aşamayı görebiliyor

Muhtemelen, önceden her ilişkinin aynı olmadığını her ilişkinin farklı deneyimlere sahip olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak uzmanlar, tüm ilişkilerin belirli aşamalardan geçtiğine ve bunlardan birinin aslında oldukça kritik olduğuna inanıyor. Bu yazıda bu aşamalara ve neye hazırlıklı olmanız gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.

İLİŞKİNİN BAŞLARI

Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni aşkını her gördüğünde kelebeklerin var, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuz... Hangimiz böyle hissetmedik ki?

Sürekli mesaj gelmiş mi diye telefonun a bakarsın bakarsın, aklın bir karış havada dolaşırsın. çünkü aşık olmuşsundur...

ALIŞMA SÜRECİ

Yaşadığınız şeyin ciddi olduğunu ve taahhüt etmeye hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. bu hislere kapıldıysanız evet, 2. aşamaya geçtiniz demektir. Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, o yüzden buna “çiftlik” diyelim. Gerçek hayatın her zaman kıkırdama ve flört olmadığının farkına vardığınız aşamada diyebiliriz. Yani flört bitti, ilişki başladı.