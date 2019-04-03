Mynet Trend

Aşkın 5 adımı! En güçlü aşklar bile ancak 3. aşamayı görebiliyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLİŞKİLER  | 03.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Tüm çiftlerin aynı aşamalardan geçtiğini uzmanlar araştırmış ve araştırmalarını ortaya koymuş. Bizde ilişkilerin ortak 5 zorlu aşamasını sizin için derledik. Bakalım ilişkinizde kaçıncı seviyedesiniz?

Aşkın 5 adımı! En güçlü aşklar bile ancak 3. aşamayı görebiliyor

Muhtemelen, önceden her ilişkinin aynı olmadığını her ilişkinin farklı deneyimlere sahip olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak uzmanlar, tüm ilişkilerin belirli aşamalardan geçtiğine ve bunlardan birinin aslında oldukça kritik olduğuna inanıyor. Bu yazıda bu aşamalara ve neye hazırlıklı olmanız gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.

iStock-860821478

İLİŞKİNİN BAŞLARI

Özel biriyle tanıştın ve her şey balayı aşamasında. Yeni aşkını her gördüğünde kelebeklerin var, her dokunuş elektrik ve her öpücük sonsuz... Hangimiz böyle hissetmedik ki?
Sürekli mesaj gelmiş mi diye telefonun a bakarsın bakarsın, aklın bir karış havada dolaşırsın. çünkü aşık olmuşsundur...

iStock-948030730

ALIŞMA SÜRECİ

Yaşadığınız şeyin ciddi olduğunu ve taahhüt etmeye hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. bu hislere kapıldıysanız evet, 2. aşamaya geçtiniz demektir. Normalde bu aşamada, 2 kişi birlikte hareket eder, o yüzden buna “çiftlik” diyelim. Gerçek hayatın her zaman kıkırdama ve flört olmadığının farkına vardığınız aşamada diyebiliriz. Yani flört bitti, ilişki başladı.

iStock-911139424

İLİŞKİNİN MONOTONLAŞMASI ve ANLAŞMAZLIKLAR

Diğer yarın için hala güçlü hislerin var, ama bir şeyler farklı görünüyor. Her dakikayı birlikte geçirdiğiniz, eğlendiğiniz partnerinizle her dakikayı birlikte geçirmeyi eskisi kadar heyecanlı bulmuyorsunuz. Ve bu duygular başladıysa siz artık en zorlu aşama olan 3. aşamadasınız. Bu aşama çoğu güçlü ilişkiyi bile yerle bir edebilir. Bu aşamayı aşarsanız masallardaki sonsuza kadar mutlu yaşadılar kervanına katılabilirsiniz.

iStock-1056042036

İSTİKRAR ve GÜVEN

Bu aşamada, ilişkinizde çok güvende hissedersiniz, birbirinize ait olduğunuzu görmeye başlarsınız. 1. aşamadaki gibi bulutların üzerinde yüzüyormuş duygusu olmayabilir, ama sefaletin 3. aşaması sona erdi. Artık güven ve huzur zamanı.

iStock-916307600

SADAKAT ve AİDİYET

Bu aşamaya ulaştıysanız, gerçekten tebrikler! Artık ömür boyu bir takım oldunuz. Romantizm de dozunda yer almaya başladı. Çünkü ilişkinizde çok rahatsınız ve bundan farklı bir durumda olmayı hayal bile edemiyorsunuz. Ayrıca kusurlarınızla ikinizinde mükemmel olduğunu kabul ettiniz.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Sevgilinize çiçek alırken bu hataya dikkat! Sevgilinize çiçek alırken bu hataya dikkat!
Canlı yayında şok itiraf! 'Eniştem ahlaksız teklifte bulundu'Canlı yayında şok itiraf! 'Eniştem ahlaksız teklifte bulundu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşk ilişkiler ilişkilerin 5 aşaması doğru ilişkinin sırrı bir ilişki nasıl olmalı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk Buluşmada Sevgiliye Hangi Çiçek Alınır? (Öneriler & İpuçları)

Sevgilinize çiçek alırken bu hataya dikkat!

Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Ablamın kocası bana aşık'

Canlı yayında şok itiraf! 'Eniştem ahlaksız teklifte bulundu'

Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Çok ünlü ve evli bir erkek...'

Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Evli bir erkek...'

Sevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkıları

Sevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkıları

Yavaşça silinmiş tüm anılar: Alzheimer teşhisi konulduktan sonra hatırladığı kadarıyla kendi yüzünü çizen ressam

Alzheimerdan sonra hatırladığı kadarıyla kendini çizen ressam

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.