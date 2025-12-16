Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Trump: Ukrayna’da barış için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

Trump: Ukrayna’da barış için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Görüşmelere ilişkin bilgi veren Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda temsilcileriyle de oldukça uzun ve verimli görüşmeler sağladığını aktardı.

Ukrayna'nın istediği güvenlik garantilerinin Avrupa ile koordineli bir şekilde hazırlandığının altını çizen Trump, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meksika’da küçük uçak düştü: 7 ölüMeksika’da küçük uçak düştü: 7 ölü
Brezilya'da Özgürlük Heykeli’nin replikası rüzgardan devrildiBrezilya'da Özgürlük Heykeli’nin replikası rüzgardan devrildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.