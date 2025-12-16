Trump: Ukrayna’da barış için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Görüşmelere ilişkin bilgi veren Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda temsilcileriyle de oldukça uzun ve verimli görüşmeler sağladığını aktardı.

Ukrayna'nın istediği güvenlik garantilerinin Avrupa ile koordineli bir şekilde hazırlandığının altını çizen Trump, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır