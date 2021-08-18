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  4. Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayında! Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor

Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayında! Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor

18.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün oynadığı Aşkın Tarifi 10. son bölümde; Fırat ile Naz arasında yaşanan gerilim yeni başlangıçların habercisi oluyor.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

Fırat’ın restoran için bulduğu paranın nereden geldiğini öğrenen Naz, öğrendiklerini Sultan’a anlatır. Duydukları karşısında şoke olan Sultan ise Fırat’ı evden kovar.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sonunda Fırat sevdiği kadın Naz’dan gelen öneriyi kabul eder. Fırat ile Naz arasındaki ezeli savaşta güç dengeleri tamamen değişir. Taylan da Fırat’ın restoranını kurtarmak adına para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat’ın hem Naz ile hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına kadar gelecektir.

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Kadir Doğulu Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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