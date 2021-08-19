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  4. Aşkın Tarifi 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fırat ve Naz'ı şoke eden görüntü!

Aşkın Tarifi 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fırat ve Naz'ı şoke eden görüntü!

19.08.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin romantik komedi türündeki yaz dizisi Aşkın Tarifi'nin 11. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerde oynadığı Aşkın Tarifi'nin yeni bölümünde Fırat, Naz'ı kıskandırmaya çalışıyor. Fırat'ın peşine düşen Naz hiç ummadık bir görüntü ile karşılaşıyor. Herkesin aşk hayatı da hareketlenirken işler iyice karışıyor.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi'nin 23 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 11. bölümünde yeni fragman yayınlandı.

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AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor.

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor. Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.

Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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