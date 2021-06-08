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Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi'ne damga vuran öpüşme sahnesi

08.06.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni romantik komedi yaz dizisi Aşkın Tarifi 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerde oynadığı Aşkın Tarifi'nin 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanında, Fırat'ın Naz'ın dudaklarına kondurduğu sürpriz öpücük büyük yankı uyandırıyor. Dr. Aşk bu durumu görmezden gelmeye kalksa da Fırat'ın amacını sorgulamadan edemiyor.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi dizisi 1. bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Aşkın Tarifi'nin 14 Haziran'da ekrana gelecek olan 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Aşkın Tarifi yeni bölümde Naz ise bir anda hayatına giren Fırat'ın rüzgarına kapılıyor. Fırat, Naz'ı etkilemeyi başarabilecek mi? Dr. Aşk'tan intikamını bu şekilde alabilecek mi?

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AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır.

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İstanbul’un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır.

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Fırat’ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur.

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Kızdı mı, gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, adeta delirir.

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Nişanlısının neden kendisine bunu yaptığını sorgularken, karşısına bir isim çıkar; Taylan Günebakan namı-diğer Doktor Aşk. Ekranların tanınan yüzü, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat’ın artık ezeli düşmanı olur.

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Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister.

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Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Saldıran Cem Davran Kadir Doğulu
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