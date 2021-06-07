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Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

07.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın Tarifi dizisinin çekim yerleri merak edilmeye başlandı. Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte ayrıntılar...

Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi hakkında araştırma yapılıyor. Dizide Fırat'ın yaşantısı konu alınıyor. Seyirciler "Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor?" ve "Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? AŞKIN TARİFİ DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Hikayesi Leyla Oter ve Doruk Erengül tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş yer alıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin İstanbul'da çekildiği ifade edildi. Dizinin başrol oyuncusu olan Kadir Doğulu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan yola çıkılarak bazı sahnelerin Mısır Çarşısında çekildiği söylendi.

Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'tan intikam almak ister. Öfkeyle kalkan Fırat bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk onu bir Fransız restoranına sürükler. Fırat eskiden Fransız mutfağında iyi bir şef olarak çalışmıştır. Severek yaptığı işe tekrardan kavuşan Fırat, restoranın sahibi Naz Soyluer'e aşık olur. Bu beraberlikle Fırat, aşk ile tanışır. Alanında oldukça yetenekli olan Fırat Şef, herkesin şaşırmasına neden olan tarih defterinde yanızca aşkın tarifinin yer almadığı anlar.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşkın tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Kadir Doğulu
Serra Arıtürk
Cem Davran
Alper Saldıran
Yasemin Baştan
Ümmü Putgül
İdil Sivritepe
Atakan Yılmaz
Elif Melda Yılmaz
Mehmet Şeker
Deniz Gürkan
Gökhan Niğdeli
Selim Akgül
Onur Yakıcı
Batuhan Bayır

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Kadir Doğulu
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