Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi hakkında araştırma yapılıyor. Dizide Fırat'ın yaşantısı konu alınıyor. Seyirciler "Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor?" ve "Aşkın Tarifi dizisi hangi kitaptan uyarlandı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? AŞKIN TARİFİ DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Hikayesi Leyla Oter ve Doruk Erengül tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş yer alıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin İstanbul'da çekildiği ifade edildi. Dizinin başrol oyuncusu olan Kadir Doğulu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan yola çıkılarak bazı sahnelerin Mısır Çarşısında çekildiği söylendi.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'tan intikam almak ister. Öfkeyle kalkan Fırat bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk onu bir Fransız restoranına sürükler. Fırat eskiden Fransız mutfağında iyi bir şef olarak çalışmıştır. Severek yaptığı işe tekrardan kavuşan Fırat, restoranın sahibi Naz Soyluer'e aşık olur. Bu beraberlikle Fırat, aşk ile tanışır. Alanında oldukça yetenekli olan Fırat Şef, herkesin şaşırmasına neden olan tarih defterinde yanızca aşkın tarifinin yer almadığı anlar.