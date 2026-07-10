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Aşkını sokaklara yazdı, vatandaşlar tepki gösterdi: "Seviyorsan babasından iste"

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce cadde ve sokaklara sprey boya ile 'Ömer Özge'yi seviyor' yazısı yazıldı. Vatandaşlar, kamu mallarına zarar verildiğini söyleyip yazıyı yazanlara tepki gösterdi.

Aşkını sokaklara yazdı, vatandaşlar tepki gösterdi: "Seviyorsan babasından iste"

Adana'da geçtiğimiz haziran ayında paralara 'Ömer Özge'yi seviyor' yazıp pazarcılara dağıtan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bu sefer de sprey boya ile merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki birçok noktaya 'Ömer Özge'yi seviyor' yazdı.

Özellikle köprü altına ve korkuluklara yazılan yazılar dikkat çekti. Vatandaşlar ise yazıyı yazanlara tepki gösterdi.

Aşkını sokaklara yazdı, vatandaşlar tepki gösterdi: "Seviyorsan babasından iste" 1

"KAMU MALINA ZARAR VERİP GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLUYORLAR"

Esnaf Ahmet Yıldırım, yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Bu yapılan ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kamu malına zarar verip gençlere kötü örnek oluyorlar, insanları kötü yola teşvik ediyorlar. Gerçi yazan kişi genç midir, soytarı mıdır onu da bilmiyoruz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Biz sadece bisikletimize 'seni seviyoruz' yazardık. Bisikletimiz de rüzgar gibi geçtiği için kimse okuyamazdı bile. Şimdi gençlik mi kalmış" ifadelerini kullandı.

Aşkını sokaklara yazdı, vatandaşlar tepki gösterdi: "Seviyorsan babasından iste" 2

Yazıdaki Ömer'e seslenen Yıldırım, "Buradan Ömer'e sesleniyorum; aklını başına al oğlum. Böyle soytarılıklarla kız sevilmez. Seviyorsan adamakıllı git, duygularını söyle, sonra da ailesinden iste" dedi.

Aşkını sokaklara yazdı, vatandaşlar tepki gösterdi: "Seviyorsan babasından iste" 3

"KAMU MALININ DEĞERİ GENÇLERE ÖĞRETİLMELİ"

Vatandaşlardan Mehmet Çolak ise olayın farklı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Demek ki gençlerin arasındaki ilişkiyi aileler ya da çevre kabul etmiyor. O da bunu kabul ettirmek için böyle şeyler yapıyor olabilir. Ancak kamu malı hepimizin malı. Buna zarar verilmemesi gerekiyor. Gençlere maddi ve manevi değerler daha iyi öğretilmeli. Kamu malının herkesin hakkı olduğu bilinci oluşturulmalı. Bizim zamanımızda mahallede yanlış yaptığında seni uyaran büyükler vardı" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aşk sokak
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