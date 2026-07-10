Japon Bakan Anıtkabir'i ziyaret etti, İstanbul'da balık ekmek yedi

NATO temasları kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinji Koizumi, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Koizumi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirirken, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'da balık ekmek yemesi de dikkat çekti.

Japonya Savunma Bakanı Shinji Koizumi, Anıtkabir ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Burayı bizzat görmek, büyüklüğü ve görkemiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için devletin kurucusu olarak ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha anlamamı sağlayan çok değerli bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Koizumi'nin ziyareti kapsamında Anıtkabir'de resmi tören düzenlenirken, Japon Bakan mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Koizumi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Resmi temaslarını tamamlayan Koizumi, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'da Türk mutfağının simgelerinden balık ekmek yedi. Japon Bakanın bu anları da ilgi gördü.