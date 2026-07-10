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Japon Bakan Anıtkabir'i ziyaret etti, İstanbul'da balık ekmek yedi

NATO temasları kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı Shinji Koizumi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün Türkiye için taşıdığı önemi yerinde hissettiğini söyledi. Koizumi, Ankara programının ardından İstanbul'da balık ekmek yiyerek Türk mutfağını da deneyimledi.

Japon Bakan Anıtkabir'i ziyaret etti, İstanbul'da balık ekmek yedi
Nilgün Arabacı

NATO temasları kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinji Koizumi, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Koizumi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirirken, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'da balık ekmek yemesi de dikkat çekti.

Japon Bakan Anıtkabir i ziyaret etti, İstanbul da balık ekmek yedi 1

Japonya Savunma Bakanı Shinji Koizumi, Anıtkabir ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Burayı bizzat görmek, büyüklüğü ve görkemiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için devletin kurucusu olarak ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha anlamamı sağlayan çok değerli bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Anıtkabir i ziyaret etti, İstanbul da balık ekmek yedi 2

Koizumi'nin ziyareti kapsamında Anıtkabir'de resmi tören düzenlenirken, Japon Bakan mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Koizumi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Japon Bakan Anıtkabir i ziyaret etti, İstanbul da balık ekmek yedi 3

Resmi temaslarını tamamlayan Koizumi, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'da Türk mutfağının simgelerinden balık ekmek yedi. Japon Bakanın bu anları da ilgi gördü.

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Bakan Japonya Anıtkabir japon
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