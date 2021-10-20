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Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

20.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1996 yılında dünyaevine giren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, delikanlı oldu. Aslantuğ ailesinin sevgi dolu pozlarına Instagram'da beğeni yağıyor.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Aşklarıyla örnek bir çift olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can'ı görenler şaşıp kalıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Arzum Onan'ın oğlu Can, babasının boyunu geçti. İşte sevilen çiftin oğulları Can:

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Magazin aleminin en gözde çiftlerinden biri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanıştılar.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Kendi film şirketini kuran Mehmet Aslantuğ, bir proje için Arzum Onan'ı aradı ve görüşmek istediğini söyledi.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Aslantuğ'un talebine olumlu yanıt veren Onan, ertesi gün Mehmet Aslantuğ ile buluştu.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Mehmet Aslantuğ, tanışmalarının üzerinden 2 gün geçtikten sonra Onan'a evlilik teklifi etti ve çift, 1996 yılında evlendi.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Çiftin evliliğinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra oğulları Can dünyaya geldi.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 25 yıldır mutlu bir beraberliği bulunuyor.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Çift, sosyal medyada paylaştıkları aşk pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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