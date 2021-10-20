Aşkları dillere destan! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can koca adam oldu!

Aşklarıyla örnek bir çift olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can'ı görenler şaşıp kalıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Arzum Onan'ın oğlu Can, babasının boyunu geçti. İşte sevilen çiftin oğulları Can:

Magazin aleminin en gözde çiftlerinden biri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanıştılar.

Kendi film şirketini kuran Mehmet Aslantuğ, bir proje için Arzum Onan'ı aradı ve görüşmek istediğini söyledi.

Aslantuğ'un talebine olumlu yanıt veren Onan, ertesi gün Mehmet Aslantuğ ile buluştu.

Mehmet Aslantuğ, tanışmalarının üzerinden 2 gün geçtikten sonra Onan'a evlilik teklifi etti ve çift, 1996 yılında evlendi.

Çiftin evliliğinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra oğulları Can dünyaya geldi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 25 yıldır mutlu bir beraberliği bulunuyor.

Çift, sosyal medyada paylaştıkları aşk pozlarıyla büyük beğeni topluyor.



