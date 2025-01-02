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  4. Aşklarına bir şans daha verdiler! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barıştı

Aşklarına bir şans daha verdiler! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barıştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.01.2025 11:54
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Duygu Kumarki ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışmış ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Bir kez daha ayrılan ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yeniden bir araya geldiler.

Aşklarına bir şans daha verdiler! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barıştı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

Boşandıktan sonra Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmaya karar vermişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve bir kez daha ayrılık kararı almışlardı. Hacıoğlu ile Kumarki, 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı.

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Tüm bunların ardından İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, birbirinden kopamadı. Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan çift, yeniden bir araya geldi.

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YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, yeni yılı birlikte kutladı. İkili, yeni yılı Kıbrıs'ta Emre Altuğ'un programında karşıladı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki
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