Çiğ etin ya da tavuğun bakteri içerdiğini artık hepimiz biliyoruz ve bunlardan kesinlikle uzak durmamız gerektiğinin farkındayız. Peki ya o masum görünen patatesin sizi ciddi anlamda zehirleyebileceğini biliyor muydunuz?

Asla çiğ tüketmemeniz gereken 6 yiyecek

Patates Beslenme Uzmanı Dr. Lida Davis, "Patatesleri çiğ yemek şişkinliğe ve istenmeyen gastrointestinal etkilere neden olabilir, çünkü patateslerde sindirime dayanıklı nişastalar bulunur” diyor. Üstelik patateste yeşil lekeler varsa ciddi anlamda uzak durun. Bu tür patatesler solanin gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Kırmızı fasulye İşte yanlış şekilde yenilirse tehlikeli olabilecek bir başka yiyecek daha. Kırmızı fasulye, lif ve antioksidanlarla doludur. Ancak onu çiğ tüketmek midenize zarar verebilir. Fasulyeyi yemeden önce en az 10 dakika kaynatın, aksi halde zehirleyecektir.

Çiğ süt Çiğ süt gerçekten tehlikelidir! Doğrudan inekten gelen, pastorize edilmeyen süt E.coli ve salmonella gibi zararlı bakteriler içerebilir. Bu da birçok tehlikeli hastalığa neden olacaktır.

Acı badem Acı bademde tehlikeli bir hidrojen siyanür maddesi ve su birleşimi olan hidrociyanik asit içerir. Üst üste 70 adet acı badem yemek sizi ölüme götürebilir!

Patlıcan Çiğ patlıcana dikkatli yaklaşın. Çiğ patlıcan solanin içerir, bu patatesleri sorunlu kılan aynı toksindir. Özellikle erken döneminde hasat edilmiş patlıcan bu toksini fazlasıyla içermektedir. Bu yüzden çiğ tüketildiğinde gıda zehirlenmesi yaşayabilir ya da alerjik reaksiyona uğrayabilirsiniz.