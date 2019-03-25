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Asla normal bir hayatı olmayacağını söylediler, manken oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 25.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Grace Strobel, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesi ve tanıdığı insanlar tarafından asla normal bir hayatı olmayacağı söylenilerek yetiştirildi.

Strobel, kendisine söylenenleri önemsemeden dünyada en çok istediği hedefine odaklandı ve sonunda ulaşmak istediği noktaya vardı.

'Asla normal bir hayatın olmayacak'

22 yaşındaki Grace Strobel, dünyaya down sendromlu olarak geldiği için ailesi de dahil, çevresindeki herkes ona asla normal bir hayatı olmayacağını söyledi.
Okuma yazmayı dahi başaramayacağı söylenen genç kız, okul kantininde, birtakım öğrencilerin kendisi ile dalga geçmesinden sonra bir araştırma yaptı.
Grace, yaptığı araştırmalar sonucu, aynı hastalıkla mücadele eden bir kadının model olduğunu okudu ve kendisi de model olmaya karar verdi.
Genç kız, şimdilerde güzelliğiyle göz kamaştıran bir model ve toplumun kendisi gibi down sendromlulara karşı olan ön yargısını kırarak, insanları hastalık hakkında bilinçlendiren sunumlar yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu model

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