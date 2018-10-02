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Asla satın almamanız gereken 5 dondurulmuş gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Sizin ve ailenizin tabaklarına ne koyduğunuzu bilmeniz için donmuş yiyeceklerin bir listesini çıkardık. Bakalım hangi donmuş gıda sağlığımız için neler söylüyor...

Sizin ve ailenizin tabaklarına ne koyduğunuzu bilmeniz için donmuş yiyeceklerin bir listesini çıkardık. Bakalım hangi donmuş gıda sağlığımız için neler söylüyor...

Asla satın almamanız gereken 5 dondurulmuş gıda

Sizin ve ailenizin tabaklarına ne koyduğunuzu bilmeniz için donmuş yiyeceklerin bir listesini çıkardık. Bakalım hangi donmuş gıda sağlığımız için neler söylüyor...

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Güvenli değil: Dondurucu ve yanmış gıdalar

Güvenli değil: Dondurucu ve yanmış gıdalar
Dondurulmuş bir gıda maddesinde herhangi dondurucu bir yanık görürseniz çöpe atmalısınız. Böyle bir yanık gıdaların düzgün depolanmadığının bir göstergesidir. Donma ve çözünme işlemiyle gıdadaki nem kaçmış ve yüzeyde kristaller oluşmuştur. Bu durum yiyeceğin lezzetini, besin değerini ve doku özelliğini ortadan kaldırır.
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Güvenli değil: Balık çubukları

Güvenli değil: Balık çubukları
Seri üretilen balık çubukları; hurma yağı, birçok katkı maddesi, ilave tuz ve şeker içerir. Yani bir dahaki sefere ev yapımı bir versiyona geçmek isteyebilirsininiz çünkü yediğiniz şey gerçekten balık değil!
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Güvenli değil: Sıfır kalorili yiyecekler

Güvenli değil: Sıfır kalorili yiyecekler
Evlerimize daha sağlıklı yiyecekler almak için glutensiz ve sıfır kalorili seçeneklere yöneliyoruz. Ancak bu tip yiyecekler donmuş olduğunda içeriğinde çeşitli katkı maddeleri olabiliyor. Yüksek oranda tuz ve şekerden bahsetmezler bile! Malzemede veya ambalajdaki resimde bulunan 'şeker' yazısını her zaman yazmazlar. Çünkü aynı zamanda şeker olan "maltodextrin" ve "dekstoz" olarak da listede yer alabilir.
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Güvenli değil: Tavuk

Güvenli değil: Tavuk
Tüm et çeşitlerinin içinden tavuk en zararsız olarak görünebilir ancak süpermarketlerde üreticiler kütlelerinin 5 katı kadar su ve katkı maddesi pompalayabilirler. Su, dondurulduğunda etin yapısını parçalayarak kristaller oluşturacaktır. Tavuk alacaksanız kasabınızdan en taze olanını tercih edin ve aldığınız gün tüketmeye özen gösterin.
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Güvenli değil: Hazır makarna

Güvenli değil: Hazır makarna
Biliyoruz ki önceden hazırlanmış bir makarna tabağını bir raftan alıp birkaç dakika içinde sıcak ve hazır hale gelmesi cazip geliyor. Ama bu kadar hızlı yediğiniz yemeğin içerisinde; palm yağı, un takviyeleri ve birden fazla katkı maddesi ve koruyucu gıdalar bulunuyor. Yani diyeceğimiz o ki 10 dakika içerisinde neredeyse tüm organlarınızı zehirliyorsunuz...
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Anahtar Kelimeler:
donmuş gıda doğru beslenme

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