Asla yan yana saklamamanız gereken 8 yiyecek

Yiyecekleri yalnızca buzdolabına yerleştirmek, onların daha uzun süre dayanacağı anlamına gelmiyor. Etilen gazı, nem, sıcaklık ve hava dolaşımı gibi faktörler gıdaların bozulma hızını etkileyebilir.

Bu nedenle özellikle meyve ve sebzeleri türlerine ve olgunluk seviyelerine göre ayırmak, hem tazeliklerini korumaya hem de gıda israfını azaltmaya yardımcı olabilir.

1. ELMA VE MUZ

Elma ve muz, olgunlaşma sürecinde etilen gazı salgılayan meyveler arasında yer alıyor. İki meyvenin aynı kapta tutulması, özellikle olgunlaşmış muzların daha hızlı yumuşamasına ve bozulmasına yol açabilir. Daha uzun süre taze kalmaları için ayrı saklanmaları öneriliyor.

2. DOMATES VE SALATALIK

Domates olgunlaşmaya devam eden ve etilen üreten sebzelerden biri. Salatalık ise bu gaza karşı daha hassas. Bu nedenle ikisini aynı sebzelikte veya kapalı bir kapta uzun süre birlikte tutmak salatalığın daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

3. PATATES VE SOĞAN

Mutfaklarda sıkça yan yana bulunan patates ve soğan aslında birlikte saklanması önerilmeyen iki yiyecek. Soğan ve patatesin birbirlerinin çevresindeki nem ve gaz koşullarını etkileyebilmesi, filizlenme ve bozulma sürecini hızlandırabilir. Bu nedenle serin, kuru ve birbirinden ayrı alanlarda muhafaza edilmeleri daha uygun.

4. MUZ VE DİĞER MEYVELER

Muz yalnızca kendisi değil, çevresindeki meyveler açısından da dikkat edilmesi gereken bir yiyecek. Yüksek miktarda etilen salgılayabildiği için özellikle hassas meyvelerin yanında tutulduğunda olgunlaşmayı hızlandırabilir.

Meyvelerin tamamını aynı sepete doldurmak yerine olgunluk durumlarına göre ayırmak daha iyi sonuç verebilir.

5. AVOKADO VE HASSAS MEYVELER

Avokado olgunlaşma sırasında etilen salgılayan meyvelerden biridir. Olgunlaşmamış avokadonun yanına etilene duyarlı meyvelerin konulması, onların beklenenden daha hızlı olgunlaşmasına neden olabilir. Özellikle meyveleri birkaç gün boyunca saklamak istiyorsanız ayrı alanlar tercih edilebilir.

6. HAVUÇ VE ELMA

Havuç, etilen gazına duyarlı sebzeler arasında bulunuyor. Elma ise etilen üreten meyvelerden biri olduğu için ikisinin aynı kapta saklanması havucun kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle havuçları elma ve benzeri meyvelerden ayrı tutmak daha doğru bir saklama yöntemi.

7. ŞEFTALİ VE SEBZELER

Şeftali, nektarin ve benzeri bazı taş çekirdekli meyveler olgunlaşırken etilen üretir. Bu nedenle özellikle etilene duyarlı sebzelerle aynı çekmece veya kap içerisinde tutulmaları, sebzelerin daha çabuk yaşlanmasına neden olabilir.

8. SARIMSAK VE NEMLİ ÜRÜNLER

Sarımsak kuru ve hava alan bir ortamda saklanması gereken yiyeceklerden biri. Nem oranı yüksek sebzelerle aynı kapalı ortamda tutulması küflenme ve bozulma riskini artırabilir. Bu nedenle sarımsağı kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde, nemli sebzelerden ayrı muhafaza etmek gerekir.