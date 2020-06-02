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Aslan Bacanak ne zaman çekildi? Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 19:44 | Son Güncelleme

Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın unutulmaz filmlerinden biri olan Aslan Bacanak bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Zeki Alasya'nın ilk yönetmenlik deneyimini de yaşadığı Aslan Bacanak 1977 yılında çekildi. Peki Aslan Bacanak filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Aslan Bacanak ne zaman çekildi? Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

1977 yapımı Aslan Bacanak filminin senaryosunu Umur Bugay kaleme almıştı. İşte Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda olduğu hem de başrol olarak yer aldığı film hakkında tüm bilgiler.

ASLAN BACANAK KONUSU

Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.

ASLAN BACANAK OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Gölgen Bengü

Perran Kutman

Turgut Boralı

Cevat Kurtuluş

Sami Hazinses

Nubar Terziyan

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