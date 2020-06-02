Aslan Bacanak ne zaman çekildi? Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

1977 yapımı Aslan Bacanak filminin senaryosunu Umur Bugay kaleme almıştı. İşte Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda olduğu hem de başrol olarak yer aldığı film hakkında tüm bilgiler.
Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.
Zeki Alasya
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