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Aslan'dan üç gol, 3 puan! Antalyaspor'u devirdi... Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.10.2024 21:04
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Milli aranın ardından Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. Sarı - kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederken puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alex De Souza ve öğrencileri ise ligdeki 5. mağlubiyetini alarak puanını 8'de bıraktı.

Aslan'dan üç gol, 3 puan! Antalyaspor'u devirdi... Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi'nin kaydettiği iki gol ve Victor Osimhen'in harika rövaşatasıyla karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ICARDI'DEN 12. KEZ

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Karşılaşmada Mertens'in kullandığı korner vuruşunda kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana 12 kafa golüyle en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

AVRUPA'DA BİR NUMARA

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Dries Mertens, karşılaşmanın 10. dakikasında Mauro Icardi'ye attırdığı golle birlikte 2024 yılında Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

ISMAIL JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ismaıl Jakobs, sakatlanarak oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki futbolcu 23. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini elde etti. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon da dış sahada oynadığı 4. maçını kayıpsız geçti. Deplasman serisini 13 maça çıkaran Cimbom, bu alanda Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmiş oldu.

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