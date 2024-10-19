Aslan'dan üç gol, 3 puan! Antalyaspor'u devirdi... Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi'nin kaydettiği iki gol ve Victor Osimhen'in harika rövaşatasıyla karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ICARDI'DEN 12. KEZ

Karşılaşmada Mertens'in kullandığı korner vuruşunda kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana 12 kafa golüyle en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

AVRUPA'DA BİR NUMARA

Dries Mertens, karşılaşmanın 10. dakikasında Mauro Icardi'ye attırdığı golle birlikte 2024 yılında Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

ISMAIL JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ismaıl Jakobs, sakatlanarak oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki futbolcu 23. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini elde etti. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon da dış sahada oynadığı 4. maçını kayıpsız geçti. Deplasman serisini 13 maça çıkaran Cimbom, bu alanda Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmiş oldu.