Aslan Kral liderliği kaptırmadı

Ülkemizdeki sinemalarda ikinci hafta sonunu geride bırakan Aslan Kral (The Lion King), Box Office Türkiye hafta sonu listesinin birinci sırasındaki yerini korudu. 93.497 seyirci tarafından izlenen film, on günde toplam 360.762 seyirci tarafından izlendi. Listenin ikinci sırasında; dördüncü hafta sonunu geride bırakan Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) yer aldı. 44.458 seyirciyle ikinci sırada yer alan yapımı, 21.406 seyirci tarafından izlenen Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4) takip etti. Haftanın yenilerinden Ritüel (Midsommar), 12.375 biletli seyirciyle listeye dördüncü sıradan giriş yaparken, bir diğer yeni film Koruyucu (The Bouncer) 8.379 seyirciyle hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla; vizyondaki onuncu haftasını geride bırakan yerli komedi Aykut Enişte, korku filmi Annabelle 3, bir başka korku yapımı Ölümcül Sular, yerli korku yapımı Cin "Aşk Büyüsü" ve Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı 3 filmleri yer aldı.