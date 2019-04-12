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Aslan turistin kolunu kaptı! İşte o anlar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da safari yapan bir turistin kolunu aslan kaptı. O korku dolu anlar kameraya yansıdı!

Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde Pieter Nortje dikenli tellerin arasından elini uzatarak bir aslanı sevmeye başladı.

Ancak aslan kısa bir süre sonra adamın kolunu kaptı. Adamın koluna dişlerini geçiren aslan adamı sürüklemeye başladı. Bu sırada adamın eşinin çığlıkları duyuluyordu.

Şans eseri aslan 55 yaşındaki turistin kolunu bıraktı ve adam aslan saldırısını küçük sıyrıklarla atlattı!

Olayın ardından geriye korku dolu bu anlar kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
aslan turist saldırı

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