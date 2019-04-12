Aslan turistin kolunu kaptı! İşte o anlar!

Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde Pieter Nortje dikenli tellerin arasından elini uzatarak bir aslanı sevmeye başladı.

Ancak aslan kısa bir süre sonra adamın kolunu kaptı. Adamın koluna dişlerini geçiren aslan adamı sürüklemeye başladı. Bu sırada adamın eşinin çığlıkları duyuluyordu.

Şans eseri aslan 55 yaşındaki turistin kolunu bıraktı ve adam aslan saldırısını küçük sıyrıklarla atlattı!

Olayın ardından geriye korku dolu bu anlar kaldı.

