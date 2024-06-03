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Aslı Bekiroğlu çok açık sözlü! Önce fantezi itirafı yaptı ardından...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 08:08
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Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması bir dönem çok konuşulmuştu. Oyuncu son olarak katıldığı Melis İşiten'in Zaten Şov programında da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Aslı Bekiroğlu çok açık sözlü! Önce fantezi itirafı yaptı ardından...

Bir süre özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'ın programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Yetiş Zeynep ve Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu oldukça açık sözlü çıktı.

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Samimi konuşmaların yaşandığı programda Bekiroğlu önce, "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyerek cevap verdi.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncu bununla da kalmadı, sevişme açıklamasıyla da adından söz ettirdi.

"Oyunculukta sınırım yok gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim, genel olarak sevişebilirim" cümlesine yanıt vererek "Sevişebilirim" dedi.

Vitrin


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Aslı Bekiroğlu
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