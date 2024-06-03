Aslı Bekiroğlu çok açık sözlü! Önce fantezi itirafı yaptı ardından...

Bir süre özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'ın programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Yetiş Zeynep ve Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu oldukça açık sözlü çıktı.

Samimi konuşmaların yaşandığı programda Bekiroğlu önce, "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyerek cevap verdi.

Güzel oyuncu bununla da kalmadı, sevişme açıklamasıyla da adından söz ettirdi.

"Oyunculukta sınırım yok gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim, genel olarak sevişebilirim" cümlesine yanıt vererek "Sevişebilirim" dedi.





