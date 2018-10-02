MAGAZİN

Aslı Enver: Baştan başlamak istemem

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Murat Boz ile barıştıkları iddia edilen İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, “Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem" dedi. Enver Murat Boz hakkında ise sessizliğini korudu

Aslı Enver: Baştan başlamak istemem

Star TV ekranlarında yayınlnana İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver, L’Officiel dergisine kapak oldu.

34 yaşındaki oyuncu, “Başka bir yerde sıfırdan başlamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem. Çünkü iyisiyle, kötüsüyle gelmiş olduğum bir yol var.

Yeni yerde hayatı kurmak şartsa, kimsenin seni tanımadığı ve kafasında seninle ilgili iyi ya da kötü hiçbir yargısının olmadığı bir şehir iyi gelebilir”

Öten yandan Enver'in geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Murat Boz ile barıştıkları iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver İstanbullu Gelin

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