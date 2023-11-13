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  4. Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile poz verdi! Romantik karelere beğeni yağdı

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile poz verdi! Romantik karelere beğeni yağdı

13.11.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile yıl dönümlerini kutladı. Güzel oyuncunun 'İyi ki sen' notu ile paylaştığı romantik karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını paylaşan Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aslı Enver 1

Güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü. Oyuncu Eda Ece de paylaşıma "Favori çiftim+Elay" yorumunda bulundu.

Aslı Enver 2

Enver'in bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.

Aslı Enver 4

Aslı Enver 3

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