Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile poz verdi! Romantik karelere beğeni yağdı

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını paylaşan Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü. Oyuncu Eda Ece de paylaşıma "Favori çiftim+Elay" yorumunda bulundu.

Enver'in bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.







