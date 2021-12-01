Aslı Enver'i utandıran soru! "Yani ne diyeyim?"

Babil dizisinden sonra ekrandan uzak kalarak kendine zaman ayıran Aslı Enver, Meksika tatili dönüşü arkadaşlarıyla hasret gideriyor. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bir kafede buluşup hasret gideren Aslı Enver ve Merve Terim Çetin, çıkışta objektiflere yansıdı.

"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Aslı Enver, pandemi döneminde çalışmayı uygun görmediği için setlere ara verdiğini açıklayıp, "Bu dönemde çalışmayı doğru bulmuyorum. Gelinen noktada aşılarında etkisiyle salgın yavaşladı. Yeni döneme adapte olmaya çalışıyorum" dedi.

"DOĞRU PROJEYİ BEKLİYORUM"

Sevenlerine müjde veren Enver, "Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor. Dizi için ise doğru projeyi bekliyorum" diye konuştu.

UTANDIRAN SORU

Enver, 2.5 milyon liraya aldığı elektrikli aracının fiyatıyla ilgili gelen soru karşısında utandı.

"TOPLU TAŞIMA DA KULLANIYORUM"

Enver, "Yani ne diyeyim? Açıp bakın fiyatına" açıklamasında bulunurken, toplu taşıma kullandığını da sözlerine ekleyip "Tabii toplu taşımayı da kullanıyorum ama daha çok vapuru tercih ediyorum" dedi.

