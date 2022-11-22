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Aslı Enver'in hamile olduğu iddia ediliyordu... Diziden ayrılınca 15 bin dolar ödemiş

22.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apar topar evlilik kararı almasıyla herkesi şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu iddia ediliyordu. Hamile olduğunu öğrenince 150 bin doları elinin tersiyle iten Aslı Enver sözleşme ihlali yüzünden de 15 bin dolar tazminat ödemiş... Aslı Enver hakkındaki iddialara ise henüz bir yanıt vermedi.

Aslı Enver'in hamile olduğu iddia ediliyordu... Diziden ayrılınca 15 bin dolar ödemiş

Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir şekilde evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu iddia ediliyordu. Geçen hafta sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Aslı Enver hamile olduğunu öğrenince sağlığını riske atmamak için anlaştığı dizi projesinden de ayrılırken alacağı ücretleri de elinin tersiyle itti.

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Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor.

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Bölüm başına 150 bin dolar alacağı iddia edilen Enver, projeden çekildiği için iddiaya göre 15 bin dolar (280 Bin TL) tazminat ödeyecek...

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Aslı Enver

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