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Sürpriz bir nikâhla evlenen Aslı Enver, hamile olduğu için o diziden ayrıldı

20.11.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta sevgilisi Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturan Aslı Enver'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncu Aslı Enver'in bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Sürpriz bir nikâhla evlenen Aslı Enver, hamile olduğu için o diziden ayrıldı

Ünlü oyuncu Aslı Enver yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz hafta sürpriz bir nikâhla hayatını birleştirdi. Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.
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HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DİZİDEN AYRILDI

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'le ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslı Enver marka ve yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “Arayış” projesinin ardından FOX’un “Benim Adım Farah” dizisinde rol almaya hazırlanıyordu.

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Ancak Aslı Enver'in bebek beklediğini öğrenmesi nedeniyle planlar değişti. Başarılı oyuncu mutlu haberin ardından rol alacağı Benim Adım Farah dizisinden ayrıldı.

O TEKLİFİ DE KABUL ETMEDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine okuma provası da yapılan O3 Medya’nın “The Cleaning Lady” uyarlaması için ise nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da iddia edildi.

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