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Aslı Enver’in İsmail YK itirafı! Kendini dinlemekten alıkoyamadığı şarkıyı söyledi!

09.10.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Aslı Enver’in İsmail YK itirafı! Kendini dinlemekten alıkoyamadığı şarkıyı söyledi!

İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan ve internetin en sevilen Late Night programlarından bir tanesi olan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan Aslı Enver çok özel itiraflarda bulundu. Aslı Enver İbrahim Selim’in sorduğu bir soruya İsmail YK cevabını verdi.

YouTube’da yayınlanan ve YouTube’un en sevilen Late Night programlarından bir tanesi olan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olarak katılan Aslı Enver, sunucu İbrahim Selim ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Hakkında merak edilen tüm sorulara samimiyetle cevap veren Aslı Enver İbrahim Selim’in sorduğu bir soruya verdiği cevap ile herkesi şaşırttı.

ASLI ENVER’İN İSMAİL YK İTİRAFI!

İbrahim Selim’in sorduğu “Dinlemekten utandığın ama kendini de dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı? sorusuna bir İsmail YK şarkısı olan Bombabomba.com’un sözleri “90-60-90 vücudum var, doya doya bitmez…” ile yanıt verdi. Şarkıyı gerçekten sevdiğini söyleyen Aslı Enver, özellikle arabada bu şarkı çıktığı zaman sesini açtığını ve bu şarkının hoşuna gittiğini belirtti.
Aslı Enver’in İsmail YK itirafı! Kendini dinlemekten alıkoyamadığı şarkıyı söyledi!
Aslı Enver’in verdiği yanıtla sosyal medyada keyifli dakikalar yaşanırken cevabı sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Aslı Enver programda kendisine yöneltilen çok sayıda soruya oldukça samimi, içten ve eğlenceli yanıtlar verdi. Ünlü oyuncu bu içtenliğiyle de sosyal medyada beğeni topladı.

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