Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı? Şoke eden gelişme! Aslı Enver ve Önder Öztarhan neden ayrıldı?

Aylar önce tatilde yan yana görüntülenen ve uzun bir süredir aşk yaşadığı bilinen Aslı Enver ile Önder Öztarhan çiftinden gelen haber şaşırttı. İkili, ilk kez Alaçatı'da birlikte görüntülenmiş ve evlilik için hazırlıklarını sürdürmekteydi. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı?

ASLI ENVER VE ÖNDER ÖZTARHAN AYRILDI MI?

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Aslı Enver, evlilik hazırlığı yaptığı Öztarhan'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Gelişme sonrasında sevgilisi Önder Öztarhan'dan da şok bir hamle geldi ve o da ünlü oyuncuyu Instagram hesabından sildi.

Bu hamleler sonrası çiftin ayrıldığı iddia edilirken, Enver ve Öztarhan'dan henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

İlişkilerinin duyurulmasının ardından ikili sosyal medyada da takipleşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz dönemde Enver, Önder Öztarhan'ın ailesiyle tanışmış ve çift yakın çevresine çok mutlu olduklarını anlatmıştı.



