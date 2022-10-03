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Aslı Hünel Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı! "Tam altın ne kadar?"

03.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikâh şahitlerinden biri Aslı Hünel idi. Aslı Hünel gelin Merve Boluğur için paraya kıydı. Hünel geline 10 tam altın takarak gündem oldu. Aslı Hünel'in düğün hediyesini görenler "Herkese bu dönemde böyle arkadaş lazım" yorumları yaptı. Bazı takipçiler ise "Tam altın ne kadar" merak etti.

Aslı Hünel Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı! "Tam altın ne kadar?"

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı’nda nikâh masasına oturdu.
Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel yakın arkadaşının düğünü için paraya kıydı.

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Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

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TAM ALTIN NE KADAR?

Haberimizi yayına aldığımız anlarda Kapalıçarşı fiyatlarına göre, tam altın bugünkü alış kuru 6.623,00 TL, satış kuru 6.723,00 TL idi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Hünel Merve Boluğur sosyal medya
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