Aslı Hünel Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı! "Tam altın ne kadar?"

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı’nda nikâh masasına oturdu.

Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel yakın arkadaşının düğünü için paraya kıydı.

Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Haberimizi yayına aldığımız anlarda Kapalıçarşı fiyatlarına göre, tam altın bugünkü alış kuru 6.623,00 TL, satış kuru 6.723,00 TL idi.

