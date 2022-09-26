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Aslı Tandoğan Pınar Altuğ ile esnek hareketler yaptı! Yağmur Atacan'dan yorum gecikmedi

26.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Tandoğan, Seda Deliormanlı ve Pınar Altuğ birlikte detoks kampına gitti. Bir süredir birlikte yoga yapan ünlü isimlerden esnek hareketler de gecikmedi. Amuda kalktığı anları paylaşan ünlü isimleri gören Altuğ'un eşi Yağmur Atacan’dan yorum gecikmedi.

Aslı Tandoğan Pınar Altuğ ile esnek hareketler yaptı! Yağmur Atacan'dan yorum gecikmedi

Aslı Tandoğan ve Pınar Altuğ bir süredir beraber yoga yapıyor. Hafta sonu Çeşme’de arkadaşlarıyla düzenlenen ‘Marga Holistic Welnness’e katılan ünlü oyuncular esnek hareketleri yapmaktan geri kalmadı.

Aslı Tandoğan, Seda Deliormanlı ve Pınar Altuğ ile yaptığı üçlü bir yoga hareketini sosyal medya hesabında da paylaştı.

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YAĞMUR ATACAN KENDİNİ TUTAMADI

Pınar Altuğ'un kocası Yağmur Atacan’dan ise esprili bir yorum geldi. 49 yaşındaki Altuğ'un pozisyonunu gören Atacan "Benim hanım hangisi belli değil. Yine aşağıda, yük altında!" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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