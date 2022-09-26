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Pınar Altuğ detoks kampında! Yaptığı hareketlerle olay oldu

26.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki Pınar Altuğ arkadaşlarıyla detoks kampına gitti. Miss Turkey jüriliği yaptıktan sonra kızını eşine emanet eden Altuğ kampta amuda kalktığı anlara sosyal medyadan paylaştı.

Pınar Altuğ detoks kampında! Yaptığı hareketlerle olay oldu

Miss Turkey 2022 gecesinde jüri olan 48 yaşındaki Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile katılmış ve yıllara meydan okuduğunu fit formuyla göstermişti. Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ iş stresini atmak için yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu.

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Kızını Yağmur Atacan'a emanet eden Altuğ keyifli geçirdiği günlerden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktığı kareleri paylaşınca beğeni topladı.

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Altuğ'a bazı takipçileri "Yaşına rağmen iyi hareketler yapıyorsun" yorumlarında bulundu.

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Pınar Altuğ Miss Turkey yaşında gecesi
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