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Aslıhan Güner'den aşk paylaşımı! Beğeni yağdı

24.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak Şehrin Masalı ile son olarak ekranda olan Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile aşk pozlarını yayınladı. Aslıhan Güner'in paylaşımına beğeni yağdı.

Aslıhan Güner'den aşk paylaşımı! Beğeni yağdı

Uzak Şehrin Masalı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013'de nikâh masasına oturmuştu.

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta da sevgili olmuşlardı.

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Neredeyse 11. yıldır birlikte olan Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik bir paylaşım geldi.

Ekran Alıntısı
Güzel oyuncu Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile çekilmiş karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Çift Kapadokya'da aşk tazeledi.

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Aslıhan Güner Mert Kılıç
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