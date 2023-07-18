Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu neden ayrıldı? O iddia sebep gösterildi

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde birlikte görüntülenmişlerdi. Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Gürbüz ve Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı.

Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği konuşuluyordu. Ancak ünlü çiftin düğün haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu da bu hamlenin ardından her şeyi sildi. Ünlü çiftin ayrılık sebebi İsmail Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmaması olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, evlenmek için Hacıoğlu'na baskı yapan Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi.

