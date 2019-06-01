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Aslında çok mantıklı bir açıklaması olan rahatsız edici 9 küçük şey!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Günlük yaşantımızda bizi rahatsız eden, ancak neden olduğunu bilemediğimiz pek çok küçük şey var. Bunlardan bazılarını sizin için açıklıyoruz.

Aslında çok mantıklı bir açıklaması olan rahatsız edici 9 küçük şey!

Günlük hayatımızda çeşitli stresli durumlara maruz kalıyoruz ve küçük olmasına karşın pek çok şey bizi rahatsız edebiliyor. Örneğin: yanımızda ağzını şapırdatan birinin çıkardığı ses, serçe parmağımızı bir yere vurmak, evden aceleyle çıkmamız gerektiğinde anahtarları bulamamak. İşin olumlu tarafı bütün bu olayların aslında bilimsel bir açıklamasının olması. Çok sık başımıza gelen bazı durumların sebeplerini görmek için sizi içeriğimize alalım.

1. Neden birinin yemek yerken çok ses çıkarması bizi deli ediyor?

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Mizofoni, çiğneme sesi veya konuşurken arada çıkan ıslık sesi gibi sıradan seslere karşı gösterilen aşırı tepki olarak açıklanan bilimsel bir terimdir. Dünya nüfusunun yaklaşık %20’si bu sorundan mustariptir. Beynin bu şekilde tepki vermesinin sebebi beyinde sadece bir bölgenin değil pek çok bölgenin tetikleyici seslere karşı tepki vermesidir. Mizofoni tedavi edilemez, bu yüzden bu sesleri çıkaran insanların etrafında bulunmamak tek çözümdür.

2. Kaydedilmiş sesimizi neden bu kadar farklı ve tuhaf duyuyoruz?

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Konuşurken kendi sesimizi duyduğumuzda aslında tek bir ses duymayız, bir ses birleşimi duyarız. Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları tıpkı diğer dış kaynaklı sesler gibi havada yayılırken kulağımıza ulaşır ve kokleadaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Ancak ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde bu titreşimler boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da kokleaya iletilir ve bu titreşimlerin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Kendi sesimizi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız. Ses kayıt cihazları sadece havada yayılan ses dalgalarını algıladığı için sesimizin vücudumuzun içinde iletilen bileşenini duyamamış oluruz. Yani kayıtlı sesimizi duyduğumuzda sadece hava yoluyla iletilen sesleri duyarız, bu durum sesimizi gerçekte olduğundan oldukça farklı duymamızın sebebidir.

3. Alarmı 5 dakika erteleyince uyanmak neden daha zor oluyor?

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İnsanların çoğu “sadece 5 dakika daha” uyuma alışkanlığına sahiptir, nihayetinde, erken kalkmak dünyanın en sevilen şeylerinden biri değil. Sorun şu ki, bir kişi yeniden uykuya daldığında, yeni bir uyku döngüsü başlar. Döngünün tamamlanması yaklaşık 100 dakika sürer ve 100 dakikadan az sürerse, işlem tamamlanmamış olur. Yani yapılacak en iyi şey alarm çalar çalmaz derhal uyanmak.

4. Neden bazı fotoğraflarda kırmızı gözlü çıkıyoruz?

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Bazen fotoğraf çekindiğimizde göz bebeklerimiz küçülemez. Fotoğraflarda kırmızı gözlü çıkmamızın esas sebebi retinamızdaki kan damarlarından yansıyan ışıktır. Bazen hayvanların gözü de gri, kırmızı veya yeşil renkte görünebilir. Hayvanların gözlerinde gece görüşünü iyileştiren yansıtıcı bir katman olduğu için renk son derece farklı görünebilir. Kırmızı gözü önlemek için, ışığın iyi olduğu ortamlarda fotoğraf çekmeyi deneyin.

5. Neden yumurtayı kırdığımızda kabuk parçaları kabın içine düşüyor?

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Yumurtaları yanlış kırarsanız, kabuklar her zaman yumurta beyazına yapışır ve kabın içine düşer. Bunu önlemek için, bir yumurtayı kırmadan önce, kabuğun en geniş kısmını (ortada) bulun ve yumurtayı sıkıca tutun. Ardından tezgâha vurun, başparmaklarınızı kullanarak içe doğru bastırın ve ardından kabuk içindeki yumurta sarısını ve beyazını kabın içine boşaltın.

6. Anahtarlarınızı koyduğumuz yeri sürekli unutmamızın bir sebebi var?

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Eğer anahtarlarınızı bulmakta sıklıkla sorun yaşıyorsanız, eve döndüğünüzde ve anahtarları bir yere attığınızda kısa süreli hafızadan sorumlu olan “çalışan hafızanızı” sürece dahil etmiyorsunuz demektir. Çünkü siz anahtarları bir yere koyarken beyniniz bu anı kaydetmez. Bunun sebebi, işe verdiğiniz önemle doğrudan ilişkilidir. Sıradan hale gelen işler, beyin tarafından önemsiz olarak algılanmaya başlar ve artık o işi yaparken aslında beyin başka bir şeyi düşünür. Mesela siz anahtarı bir yere koyarken beyniniz onu oraya koyduğunuzu değil üstünüzü değiştirmeyi, yemekte ne olduğunu, koltuğa oturup dinlenmeyi, akşam izleyeceğiniz diziyi, vs. düşünür. Anahtarları bir yere koyduğunuzu bilirsiniz ancak nereye koyduğunuzu hatırlayamazsınız. İşte bu, kısa süreli hafızanızın size yaşattığı bir zaaftır. Bu sebeple anahtarları nereye koyduğunuzu hatırlamıyorsunuz ve onları bulmak için ortalığı dağıtıyorsunuz.

Bu sorunla başa çıkmanın tek bir yolu var: bu türden küçük eşyalar için bir yer belirleyin ve onları daima oraya koyun, böylece nerede olduklarını her zaman bilirsiniz.

7. Çocukların ayakkabı bağcıkları neden kendiliğinden açılıyor?

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Çocukların ayakkabı bağcığı kolayca çözülür, çünkü çocukların yürüme şekilleri yetişkinlerin yürüme şekillerinden oldukça farklıdır: Çocuklar ayaklarını yere vurmayı severler. Ayak yere çarptığında topuk yükselir ve bağcığın düğümünü gevşetir. Ayakları yere vurarak yürümek ayakkabı bağcıklarının daha kolay çözülmesine sebep olur.

8. Stres altında olduğumuzda terimiz neden daha kötü kokar?

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Strese girdiğimizde apokrin bezlerimiz daha hızlı çalışmaya başlar ve daha fazla ter üretir. Bu ter, ekrin bezleri tarafından üretilen sadece tuz ve su içeren terden daha fazla besin, protein ve lipid içerir. Bu besinler gözeneklerimizde yaşayan bakteriler için son derece çekici yemeklerdir. Bakteriler bu kimyasalları parçaladıklarında kötü bir koku bırakırlar. Sonuç olarak sinirli ve stresli olduğumuzda daha kötü kokarız çünkü terimiz bakteriler için daha lezzetli bir hale gelmiştir.

9. Ayak serçe parmağımızı bir yere çarptığımızda neden bu kadar çok acıyor?

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Ayak serçe parmaklarında çok sayıda sinir reseptörü olmasına karşın bu reseptörleri koruyacak yeteri kadar dokuya bulunmaz. Sonuç olarak ayak serçe parmağımızı bir yere çarptığımızda aslında kemiklerimizi, kan damarlarımızı ve sinirlerimizi çarpmış oluyoruz. Bu kadar acı çekmemizin sebebi bu.

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