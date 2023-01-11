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Asmalı Konak'ın Zeynep'i ve Salih'i değişimleriyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

11.01.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asmalı Konak dizisinin aşıkları olarak anılan Zeynep ve Salih karakterlerini Burak Altay ve Eylem Yıldız canlandırıyordu. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ve Salih'i Burak Altay değişimleriyle görenleri şaşırttı. İşte son halleri...

Asmalı Konak'ın Zeynep'i ve Salih'i değişimleriyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Yayınlandığı dönemde seyirciyi ekranı başına kilitlemeyi başaran Asmalı Konak dizisi unutulmayan diziler arasında yer alıyor. Dizinin aşık karakterleri Zeynep ve Salih'i canlandıran Eylem Yıldız ile Burak Altay'ın son hallerine yorum yağdı.

DEĞİŞİMLERİYLE ŞAŞIRTTI

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi bir döneme damgasını vurmuştu.

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Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ve Salih'i Burak Altay'ı görenler değişimleri karşısında şaşırıyorlar.

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43 yaşındaki oyuncu Burak Altay'ın son haline yorumlar geliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Altay'a "Salih yaşlanmışsın" şeklinde yorumlar yaptı.

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Altay, meslektaşları Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Gözde Kansu ve Öner Erkan ile birlikte 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Burak Altay uzun süre mekanlarda sahne almış. Boşandığı eşi Keiko Belir Yarar'dan 10 yaşında Melek Arya adında bir kızı var.

Altay, şimdilerde Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde yer alıyor.

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Oyuncu Eylem Yıldız'ın ise aradan geçen yıllara rağmen güzelliğini koruması dikkat çekiyor.

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44 yaşındaki Yıldız, ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif yer alırken aynı zamanda sinema filmlerinde de yer alıyor.

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Oyuncu son olarak 2021'de çekilen Sihirli Annem'in yeni versiyonunda yer almıştı.

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Oyuncunun son haline "Hiç değişmemişsin" , "Ne güzelsin" gibi yorumlar geliyor.

"BİZ DE BİR ZAMANLAR GENÇTİK"

Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız, eski rol arkadaşı Burak Altay ile Asmalı Konak yıllarından paylaştığı pozunu "Biz de bir zamanlar gençtik" notuyla paylaşmıştı.


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