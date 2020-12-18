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Aspendos nerede, hangi ilde? Tiyatrosu, antik kenti, bulvarı nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Aspendos nerede, hangi ilde? Tiyatrosu, antik kenti, bulvarı nerede?

İçindekiler

  • Aspendos Nerededir? Aspendos Hangi İlimizdedir?
  • Aspendos Tiyatrosu Nerede ?
  • Aspendos Kalesi Nerede?
  • Aspendos Köprüsü ve Aspendos Su Kemerleri
  • Aspendos’a Nasıl Gidilir? Aspendos Bulvarı Nerede?
  • Aspendos Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri Nelerdir?

Size bir önerimiz var! Eğer Antalya’daysanız ve uçsuz bucaksız plajlardan, ultra lüks otel yaşamından, kalabalıktan sıkıldıysanız bunu değiştirmek için kültür gezileriyle tatilinizi renklendirebilirsiniz. Antalya’nın en ünlü tatil beldelerinden Side’ye yalnızca 35 km mesafede sizi bambaşka bir dünya, Aspendos Antik Kenti’nin eşsiz tarihi kalıntıları bekliyor. Peki Aspendos nerede?

Yaz aylarında özellikle tatilcilerin uğrak yeri olan güney kıyılarımız, kültürel renkleriyle de genç yaşlı herkesin gönüllerini fetheden çeşitliliğe sahip. Yaz turizminin başkenti kabul edilen Antalya'da, antik dönemden bugüne ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyen Aspendos, siz değerli gezginlerle buluşmak için bekliyor. Düşünsenize, yaklaşık 1800 yıl boyunca büyük sanatkârlar, düşünürler, imparatorlar tam karşınızda sizin olduğunuz yere bakıp, dönemin en ünlü tragedyalarını izlediler. Curtius Crispinus ve Curtius Auspicatus adlı iki zengin kardeşin tanrılara ve imparatorluğa hediye ettiği bu tiyatro, bugünkü sağlam görüntüsünü biraz da bizim atalarımıza borçludur. Anadolu’ya gelişimizin ilk yıllarında bölge Selçuklu hâkimiyetindeyken kervansaray olarak kullanılmış, Türk tüccarlara da ev sahipliği yapmıştır. Bu yazıda tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu kenti, tiyatrosuyla birlikte en az onun kadar çarpıcı köprü ve su kemerleri gibi küçük bonusları da okuyacaksınız. Peki, Aspendos nerede? İşte detaylar...

Aspendos Nerededir? Aspendos Hangi İlimizdedir?

Peki, Aspendos Antik Kenti nerede? Aspendos; Antalya’nın Serik ilçesi, Belkıs beldesinde yer alan muhteşem Roma Dönemi tiyatrosu ile ünlü bir kenttir. Antik dönemde Pamfilya bölgesinde yer alan kent, etrafı kayalık olan Köprüçay Nehrinin kenarındaki düzlüğe kurulmuştur. Ülkemizde ziyaretçilerin en çok tercih ettiği antik şehirler arasında yer alır.

Yaz turizmi ile birlikte yoğunlaşan güney kıyıları, ziyaretçileri Aspendos Antik Kenti ile de kendine çeker. Antik yazar Arrianos’un yalçın kayalar üzerinde bulunduğunu söylediği şehir, Strabon’a göre Argos’lu göçmenler tarafından kuruldu. Adı MÖ 5. yüzyıl sonlarına ait sikkelerde ‘Estwediiys’ olarak geçer. Şehrin ne kadar büyük olduğunu sikke basmasından da anlayabilirsiniz. Aynı dönem içerisinde Pers hâkimiyetine giren şehir, MÖ 334 yılında ise Büyük İskender’in eline geçmiştir. MS 2. ve 3. yüzyıllarda Roma Dönemi’ne gelindiğinde gözle görülür değişim olmuştur.

Aspendos Tiyatrosu Nerede ?

Anadolu’nun zengin tarihinin önemli bir parçası olan Aspendos tiyatrosu hangi ilimizdedir? Sırtını kentin tarihine dayamış, yüzünü Köprüçay Nehrinin suladığı verimli ovaya çevirmiş, doğayla iç içe bir gezi hayal edin… Antik dönemde Pamfilya olarak adlandırılan bölgenin göz bebeği olarak kabul edilebilecek bu eşsiz tiyatro günümüz Antalya'sında yer alır.

Kentin en önemli yapısı Roma İmparatoru Marcus Aurelius (MS 161-180) döneminde inşa edilmiş olan tiyatrodur. Anadolu’da yer alan ve günümüze kadar korunan tek Roma tiyatrosudur. Halen çeşitli etkinlik ve konserler için kullanıldığını biliyoruz.

Aspendos Kalesi Nerede?

Aspendos Kalesi adlı bir yapı söz konusu bölgede yer almıyor. Yerel halkın, muhteşemliğinden dolayı tiyatrodan kale diye bahsediyor olması da muhtemeldir. Kentte ayrıca köprü, bazilika, çeşme, odeon, anıtsal kapı, tapınak, Roma hamamları, su kemerleri gibi kalıntılar da mevcut.

Aspendos Köprüsü ve Aspendos Su Kemerleri

Kuzeyden şehre su getiren Aspendos'un su kemerleri de günümüze ulaşan nadir örneklerdendir. Bir diğer görülmeye değer yapı ise tarihi Aspendos Köprüsü'dür. Tiyatroya giden yolda yer alan köprünün ilk olarak Romalılar tarafından yapıldığı, daha sonra bir depremle yıkıldığı düşünülmektedir. Yine köprü de tiyatro gibi Selçuklu Dönemi'nde yenilenmiş, yıkılan eski köprü temellerinin üstüne yenisi yapılmıştır.

Aspendos’a Nasıl Gidilir? Aspendos Bulvarı Nerede?

Özellikle deniz tatili için Antalya ve çevresini tercih eden turistler aynı zamanda bölgede yer alan tarihi yapıları da merak ediyorlar. Kenti kişisel araçlarınızla veya günü birlik turlarla ziyaret edebilirsiniz. Kişisel araçlar için Antalya merkezindeki Aspendos Bulvarı'ndan yola çıktığınız zaman Antalya-Alanya yolunun 44. kilometresinden kuzeye dönerek kente ulaşmanız mümkün.

Aspendos Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri Nelerdir?

Bu eşsiz kenti ziyaret etmek istiyorsanız ziyaret saatlerinin yaz ve kış döneminde değişiklik gösterdiğini bilmelisiniz. Kentin 1 Nisan-1 Ekim arasında açılış-kapanış saati 08:00-18:45, 1 Ekim–1 Nisan tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasındadır. Aynı zamanda gişenin de yaz-kış kapanış saatleri farklıdır. Yaz döneminde 16:45’te kapanan gişe, kış döneminde 15:45'te kapalı olacaktır. Kenti cumartesi, pazar dışındaki tüm günlerde görme fırsatı yakalayabilir, girişte 50 TL ödeyerek bu güzelliklere siz de tanık olabilirsiniz.

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