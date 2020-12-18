Aspendos nerede, hangi ilde? Tiyatrosu, antik kenti, bulvarı nerede?

Yaz aylarında özellikle tatilcilerin uğrak yeri olan güney kıyılarımız, kültürel renkleriyle de genç yaşlı herkesin gönüllerini fetheden çeşitliliğe sahip. Yaz turizminin başkenti kabul edilen Antalya'da, antik dönemden bugüne ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyen Aspendos, siz değerli gezginlerle buluşmak için bekliyor. Düşünsenize, yaklaşık 1800 yıl boyunca büyük sanatkârlar, düşünürler, imparatorlar tam karşınızda sizin olduğunuz yere bakıp, dönemin en ünlü tragedyalarını izlediler. Curtius Crispinus ve Curtius Auspicatus adlı iki zengin kardeşin tanrılara ve imparatorluğa hediye ettiği bu tiyatro, bugünkü sağlam görüntüsünü biraz da bizim atalarımıza borçludur. Anadolu’ya gelişimizin ilk yıllarında bölge Selçuklu hâkimiyetindeyken kervansaray olarak kullanılmış, Türk tüccarlara da ev sahipliği yapmıştır. Bu yazıda tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu kenti, tiyatrosuyla birlikte en az onun kadar çarpıcı köprü ve su kemerleri gibi küçük bonusları da okuyacaksınız. Peki, Aspendos nerede? İşte detaylar...

Aspendos Nerededir? Aspendos Hangi İlimizdedir? Peki, Aspendos Antik Kenti nerede? Aspendos; Antalya’nın Serik ilçesi, Belkıs beldesinde yer alan muhteşem Roma Dönemi tiyatrosu ile ünlü bir kenttir. Antik dönemde Pamfilya bölgesinde yer alan kent, etrafı kayalık olan Köprüçay Nehrinin kenarındaki düzlüğe kurulmuştur. Ülkemizde ziyaretçilerin en çok tercih ettiği antik şehirler arasında yer alır. Yaz turizmi ile birlikte yoğunlaşan güney kıyıları, ziyaretçileri Aspendos Antik Kenti ile de kendine çeker. Antik yazar Arrianos’un yalçın kayalar üzerinde bulunduğunu söylediği şehir, Strabon’a göre Argos’lu göçmenler tarafından kuruldu. Adı MÖ 5. yüzyıl sonlarına ait sikkelerde ‘Estwediiys’ olarak geçer. Şehrin ne kadar büyük olduğunu sikke basmasından da anlayabilirsiniz. Aynı dönem içerisinde Pers hâkimiyetine giren şehir, MÖ 334 yılında ise Büyük İskender’in eline geçmiştir. MS 2. ve 3. yüzyıllarda Roma Dönemi’ne gelindiğinde gözle görülür değişim olmuştur. Aspendos Tiyatrosu Nerede ? Anadolu’nun zengin tarihinin önemli bir parçası olan Aspendos tiyatrosu hangi ilimizdedir? Sırtını kentin tarihine dayamış, yüzünü Köprüçay Nehrinin suladığı verimli ovaya çevirmiş, doğayla iç içe bir gezi hayal edin… Antik dönemde Pamfilya olarak adlandırılan bölgenin göz bebeği olarak kabul edilebilecek bu eşsiz tiyatro günümüz Antalya'sında yer alır.