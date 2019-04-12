Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak tutuklanmasından sonra Assange ile birlikte büyükelçilikle kalan fenomen kedi James'in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.
Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" dedi.
İtalyan gazetesi La Repubblica da Assange'ın kedisi James'in kurtarılıp daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü haberini yaptı.
Yazar James Ball ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Assange'nin kedisinin Ekvador Büyükelçiliği tarafından önceki yıllarda bir barınağa verildiği bildirildi, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde bir sahiplenme beklemeyin" ifadelerini kullandı.
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