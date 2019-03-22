Assassin's Creed 3 Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu

29 Mart'ta çıkacak olan Assassin's Creed 3 Remastered, geliştirilmiş grafiklerin ve seslerin yanı sıra iyileştirilmiş bir oynanışa sahip olacak.

Remaster sürümü, daha önce çıkmış olan bütün DLC'leri de içeriyor olacak.

Assassin's Creed Odyssey Season Pass sahiplerinin ücretsiz olarak alabileceği oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz. Oyun, PC'nin yanı sıra PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch (21 Mayıs) platformları için de çıkış yapacak.



