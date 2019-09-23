Assassin’s Creed Vietnam Savaşı’nı konu alacak gibi görünüyor

Oyun evrenini konu alan bir çizgi roman serisinin 2020 yılında yayına çıkacağı duyuruldu. Ve büyük bir sürpriz olarak çizgi roman Vietnam Savaşı’nı konu alıyor olacak.

Oyunun geliştiricilerin, çizgi romana gelen tepkileri dikkate alarak modern çağlarda geçecek bir oyun için karar verebileceği düşünülüyor. Diğer bir ihtimal ise Vietnam Savaşı’nı konu alan bir oyunun halihazırda geliştirildiği… Çizgi romanın ise bu oyuna hazırlık olduğu tahmin ediliyor.

Peki, modern dünyadaki bir suikastçi öyküsü, oyun serisinin alışa geldiğimiz dinamiklerini sürdürebilecek mi? Otomatik ve ağır silahları, helikopterleri, elektronik savaş sistemlerini, gemileri, savaş uçaklarını kullanmak ve yönetmek, gerçekçi bir etki bırakabilecek mi?

Titanic Comics tarafından yayınlanacak çizgi roman piyasaya çıktığında büyük ilgi çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bakarsınız bu ilgi, oyun dünyasının Netflix’te bir dizi haline dönüşmesini de hızlandırabilir.

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