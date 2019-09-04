Mynet Trend

Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de astral seyahati anlatan ilk film İblis Esir-i Beden vizyona girdi.

Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

Geçtiğimiz hafta vizyona merhaba diyen İblis Esir-i Beden filmi gerilimseverlerin dikkatini çeken bir yapıt olarak dikkat çekiyor. Astral seyahat konusunun işlendiği filmin yönetmeni ve ilk Türk kadın korku filmi çeken isim Hira Evren Işık, filmin serüvenine 3 sene önce başladıklarını anca vizyona girme şansı yakalayabildiklerini söyledi.

"Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte"

Vizyonda ilk 2 günde belli negatif tepkiler aldıklarını fakat şu anda duvarı yıktıklarına inandıklarını belirten Işık, "Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte. Halktan ve sosyal medyadan gördüğümüz tepki, olumlu yönde ilerlemekte. Filmimiz astral seyahati anlatan Türkiye’de yapılmış ilk film. Sinema anlamında, biz cin vakalarından ziyade korku temalarına eklenecek çok fazla şey vardır yeryüzünde. Bu proje başarı öyküsü ve azmin zaferidir. El ele vermeseydik kesinlikle çıkmazdı bu iş ve 3 yıl boyunca bu işin çıkmayacağını düşünen çok fazla kişiyle düşman edilmişiz" şeklinde konuştu.

Film ile birlikte, kadın yönetmen gözüyle Türkiye’de gerilim korku tadında nereye varılabileceğini göstermek istediğini söyleyen Işık, "Tabii ki biliyoruz ki erkek yönetmenler yaptıkları korku filmlerinde takdire şayan ama kadın gözüyle artık işe girmenin vaktinin geldiğini düşündüm" diye konuştu.

"İnsanların önyargısını kırmaya başladık"

Filmde Su karakterini canlandıran başrol oyuncusu Esin Kaya, "Filmimiz olumlu yönde yorumlar almaya başladı. İnsanların önyargısını kırmaya başladık bu yüzden çok mutluyuz. Su karakteri dört üniversiteli öğrencinin grup lideri ve astral seyahatte en bilinçli olan kişi. Bu yüzden karakter olarak okuduğumda çok heyecanlandım ve severek oynadım."

Filmin konusu

Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati 300 yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.


BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Viking güzeli aksiyona transfer olduViking güzeli aksiyona transfer oldu
Leonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdiLeonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İblis Esir-i Beden Hira Evren Işık Esin Kaya

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu tek tek gösterdi! 1 başkan 18 makam odası

İmamoğlu tek tek gösterdi! 1 başkan 18 makam odası

İsmail Küçükkaya fotoğraf paylaşıp açıkladı!

İsmail Küçükkaya fotoğraf paylaşıp açıkladı!

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

'Kuvvetli ve şiddetli' deyip birçok ile uyarı yaptılar

'Kuvvetli ve şiddetli' deyip birçok ile uyarı yaptılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Minuteman’in kadrosu genişliyor

Viking güzeli aksiyona transfer oldu

Leonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdi

Leonardo DiCaprio ve Will Smith Amazon için güçlerini birleştirdi

Naim filminin afişini halk seçti

Naim filminin afişini halk seçti

Akbank Kısa Film Festivali senaryolarınızı bekliyor

Akbank Kısa Film Festivali senaryolarınızı bekliyor

Fırıncının Karısı filminden kahkaha dolu fragman

Fırıncının Karısı filminden kahkaha dolu fragman

Robert Pattinson, Batman rolü hakkında ilk kez konuştu!

Batman hakkında ilk kez konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.