Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

Geçtiğimiz hafta vizyona merhaba diyen İblis Esir-i Beden filmi gerilimseverlerin dikkatini çeken bir yapıt olarak dikkat çekiyor. Astral seyahat konusunun işlendiği filmin yönetmeni ve ilk Türk kadın korku filmi çeken isim Hira Evren Işık, filmin serüvenine 3 sene önce başladıklarını anca vizyona girme şansı yakalayabildiklerini söyledi.

"Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte"

Vizyonda ilk 2 günde belli negatif tepkiler aldıklarını fakat şu anda duvarı yıktıklarına inandıklarını belirten Işık, "Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte. Halktan ve sosyal medyadan gördüğümüz tepki, olumlu yönde ilerlemekte. Filmimiz astral seyahati anlatan Türkiye’de yapılmış ilk film. Sinema anlamında, biz cin vakalarından ziyade korku temalarına eklenecek çok fazla şey vardır yeryüzünde. Bu proje başarı öyküsü ve azmin zaferidir. El ele vermeseydik kesinlikle çıkmazdı bu iş ve 3 yıl boyunca bu işin çıkmayacağını düşünen çok fazla kişiyle düşman edilmişiz" şeklinde konuştu.

Film ile birlikte, kadın yönetmen gözüyle Türkiye’de gerilim korku tadında nereye varılabileceğini göstermek istediğini söyleyen Işık, "Tabii ki biliyoruz ki erkek yönetmenler yaptıkları korku filmlerinde takdire şayan ama kadın gözüyle artık işe girmenin vaktinin geldiğini düşündüm" diye konuştu.