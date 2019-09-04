Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

Geçtiğimiz hafta vizyona merhaba diyen İblis Esir-i Beden filmi gerilimseverlerin dikkatini çeken bir yapıt olarak dikkat çekiyor. Astral seyahat konusunun işlendiği filmin yönetmeni ve ilk Türk kadın korku filmi çeken isim Hira Evren Işık, filmin serüvenine 3 sene önce başladıklarını anca vizyona girme şansı yakalayabildiklerini söyledi.
"Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte"
Vizyonda ilk 2 günde belli negatif tepkiler aldıklarını fakat şu anda duvarı yıktıklarına inandıklarını belirten Işık, "Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte. Halktan ve sosyal medyadan gördüğümüz tepki, olumlu yönde ilerlemekte. Filmimiz astral seyahati anlatan Türkiye’de yapılmış ilk film. Sinema anlamında, biz cin vakalarından ziyade korku temalarına eklenecek çok fazla şey vardır yeryüzünde. Bu proje başarı öyküsü ve azmin zaferidir. El ele vermeseydik kesinlikle çıkmazdı bu iş ve 3 yıl boyunca bu işin çıkmayacağını düşünen çok fazla kişiyle düşman edilmişiz" şeklinde konuştu.
Film ile birlikte, kadın yönetmen gözüyle Türkiye’de gerilim korku tadında nereye varılabileceğini göstermek istediğini söyleyen Işık, "Tabii ki biliyoruz ki erkek yönetmenler yaptıkları korku filmlerinde takdire şayan ama kadın gözüyle artık işe girmenin vaktinin geldiğini düşündüm" diye konuştu.
"İnsanların önyargısını kırmaya başladık"
Filmde Su karakterini canlandıran başrol oyuncusu Esin Kaya, "Filmimiz olumlu yönde yorumlar almaya başladı. İnsanların önyargısını kırmaya başladık bu yüzden çok mutluyuz. Su karakteri dört üniversiteli öğrencinin grup lideri ve astral seyahatte en bilinçli olan kişi. Bu yüzden karakter olarak okuduğumda çok heyecanlandım ve severek oynadım."
Filmin konusu
Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati 300 yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum