Astral Seyahat nedir, nasıl yapılır? Astral Seyahat zararlı mı?

Ruhen yapılan bir yolculuk olan astral seyahat, oldukça ilgi çekici bir konu olduğu için pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Biz de uzun ve ciddi çalışmalar sonucunda gerçekleştirilebilen bu yolculuk hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Astral Seyahat Nedir? Ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumuna astral seyahat denir. Bedenen yani fiziken değil ruhen yapılan bir yolculuktur. Bedenin ruha bağlandığı gümüş bir kordon bulunur. İddiaya göre bu kordonun kopması ölümün gerçekleşmesi anlamına geliyor. O nedenle pek çok kişi astral yolculuktan uzak duruyor. Her şeye rağmen bu seyahati yapmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazladır. Astral Seyahat İçin Ortam Hazırlığı Hazırlığın ilk aşaması olarak sessiz ve kimsenin olmadığı bir ortam olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz kurallardan birisidir. Bunun için en uygun zaman uyku öncesidir. Eğer yatak odasında eşinizle birlikte uyuyorsanız bu yolculuk için başka bir oda yani yalnız olabileceğiniz bir oda tercih edin. Astral seyahat konusu hassas ve özen gösterilmesi gereken bir konudur. Ortamda sizi rahatsız edecek bir ışık olmamalıdır. Ruhunuzu korku ve stresten tamamen arındırmalısınız. Düzenli nefes alış-verişi ile bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca küçük bir detaya da değinelim. Aşırı yemekten uzak durulmalı, alınan gıdaların da sindirim sistemini zorlamayacak hafif gıdalardan oluşması gerekmektedir.

Kendinizi gece hazır hissetmiyorsanız bu yolculuğu sabaha bırakabilirsiniz. Sabaha yakın uyanıp ve hala kendinizi uykulu hissediyorsanız bu erken saat dilimi de uygundur. Kimilerine göre şafak vakti konsantrasyonun yüksek olduğu düşünülmektedir. Şunu da hemen belirtmek gerekir. Astral seyahat kendinizi uygun hissettiğiniz günün her saati mümkündür. Konsantrasyonunuzu bölecek, kesinti yaparak başarmanızı engelleyecek etkenlerden ve pozisyonlardan uzak durulması gerekmektedir.

Astral Seyahatte Kullanılan Teknikler Astral seyahat teknikleri için 3 önemli başlık bulunur. Bu üç ana başlık altındaki yöntemler astral yolculuk için olmazsa olmazlar arasındadır. Şimdi astral seyahat yapanlar tarafından uygulanan 3 ana yönteme kısaca göz atalım. Nefes Tekniği Bu tekniklerden ilki nefes tekniğidir. Oldukça kolaydır. Düzenli ve hızlı olmamak kaydıyla nefesinizi düzenlemelisiniz. Aldığınız nefesi tamamen geri verin. 4 - 5 saniyelik bir süre yeterli gelir. Düzenli yapmanız önemli. Konsantrasyonu artırır. Gevşeme Tekniği Astral seyahatte ikinci aşama olarak öncesinde kaslarınızı gevşeterek vücudunuzu rahat bir pozisyona almak. Bedenen tamamen rahat olmadan yolculuk başlamaz. İmgeleme yapmak İmgeleme yapmak diğer bir anlamıyla hayal kurmak önemlidir. Astral seyahat özellikleri arasında hayal etmek önemli bir yere sahip. Bu şekilde zihninizi tamamen boşaltıp rahatlayacaksınız. Zihnen rahatlamak beden olarak da rahatlamayı sağlayacaktır. Astral seyahatin bu aşamasını da tamamladıktan sonra yolculuk aşamasına geçebilirsiniz. Hipnotik Durum Tüm bu teknikler uygulandığında bir tür hipnotik durum ortaya çıkar. Tam da gereken budur. Uyku ile uyanıklık arasında o ince geçişte durup, bilinci tamamen kaybetmemek gerekiyor. Tam konsantrasyon, tam odaklanma astral seyahatin başlangıcıdır.

Zihnen vücudunuzu esnetin. Bunu hiç kıpırdamadan yapmanız gerekir. Bu odaklanma ile aklınızdaki diğer düşünceler silinmeye başlayacaktır. Parmaklarınızı fiziksel olarak kıpırdatmadan kıpırdadığını görmeyi bekleyin.

Sonrasında bir sarsıntı oluşacak. Titreşim boyutundaki bu sarsıntı ruhunuzun bedeninizi terk etmeye hazır olduğunun habercisidir. Bu sarsıntı sizi korkutmasın. Şayet herhangi bir korku halinde yolculuk sona erebilir. Tam konsantre olarak ruhunuzu bedeninizden bağımsız bir halde hareket ettirmeyi deneyin. Başınızı doğrultup tıpkı yataktan kalkar gibi bedeninizden ayrılın. Zihnen ayağa kalkıp etrafınıza bakın. Odada dolaşıp etraftaki objeleri inceleyin. Sonra yatakta ya da kanepede uzanmış ve kıpırdamadan yatan bedeninize bakın. Ruhunuzun hareketli bedeninizin ise tamamen sabit olduğunu göreceksiniz. Ruhunuzun tamamen bedeninizden ayrı olduğunu hissedecek hatta göreceksiniz. İlk seyahatinizde bedeninizden fazla uzaklaşmayın. Bu aşamaya gelmek için belki defalarca denemeniz gerekir. Hatta astral seyahate vakıf olan insanlardan yardım alıp daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Onların tecrübelerinden yararlanmak bu seyahate daha kolay çıkmanızda yardımcı olacaktır. Bunun için astral seyahat eğitimi alabilirsiniz. Sonunda tüm aşamalarını geçerek astral yolculuğa çıkabilecek duruma gelirsiniz.